El fallido intento de la CNTE por molestar a Elba

Nada. A la maestra Elba Esther Gordillo Morales “no le hizo ni cosquillas” el que miembros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) destruyeran el mobiliario, flores y adornos del lugar donde celebró la fiesta de su boda, minutos antes de que iniciara el evento.

Al contrario, la maestra demostró el poder que sigue teniendo, así como el “músculo económico” que la acompaña a todos lados.

De hecho, al parecer la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ya sabía que irrumpirían en su boda, y era lógico, la hizo en uno de los lugares donde permanecen cientos de maestros en protesta: Oaxaca.

Es más, el exconvento de Santo Domingo, actualmente, está rodeado por varios campamentos de la sección 22 —quienes tienen gente ahí día y noche—, al menos entre tres y cinco cuadras a la redonda.

Este ataque también demuestra que si algo le sobra a la maestra es dinero, pues las mesas, las sillas y los adornos quedaron montados como nuevos una hora después del incidente.

A Elba “no le temblaron las piernas” ni para bailar. Pudo, feliz, unirse en sus terceras nupcias a Luis Antonio Lagunas, el abogado que llevó su caso durante el tiempo que “estuvo en prisión” (2013-2018).

Con esto, el mensaje de respuesta hacia una Coordinadora enardecida y hacia el resto del magisterio, es: Aquí estoy y no me he ido.

Y es justo desde el magisterio que ven este enlace nupcial, independientemente de la vida privada de cada quien, como una ofensa a los millones de maestros que tienen salarios miserables dando clases frente a grupo o que, en muchos otros casos, ni les pagan.

Hablo de maestros de diferentes partes de la República, adheridos al SNTE, que sin duda le dio a Elba Esther el inmenso poder y la fortuna que tiene.

Recordemos que la exlideresa sindical tiene una lista de corruptelas que la persiguen hasta hoy. Tan sólo el año pasado se supo que trató de ocultar seis millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA), en abril de 2012. La entidad financiera rechazó aquel dinero porque las noticias analizadas siempre se referían a una “inexplicable riqueza”.

Hay otra cosa que es un hecho, la boda salió cara, decir un aproximado quedaría corto conociendo el buen gusto de la maestra, que cuenta en su colección personal con cuadros de Diego Rivera, de Orozco, de Toledo, bolsas y zapatos Prada, además de su famosa mansión en California.

Documentos dados a conocer por el condado de San Diego, y agentes inmobiliarios, publicados en distintos medios de comunicación, indican que quien está como dueña de dicha mansión es Comercializadora TTS S. A. de C. V., reconocida como una empresa mexicana ficticia a nombre de la difunta madre de Gordillo, Zoila Estela Morales Ochoa.

Se conoce que la residencia fue comprada en 1988, y costó 550 mil dólares. Autoridades mexicanas alegaron que ese montó había sido desfalcado del SNTE, cuando ella era su dirigente. En la actualidad esa casa está valuada por casi cinco millones y medio de dólares.

Sincronía: Cínico: Aquel que conoce el precio de todo, pero no le da valor a nada.

POR KARINA ÁLVAREZ

K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

@KAFARK84

PAL