Raúl “El Negro” Araiza es el último incasable

EL CASO DE RAÚL, “EL NEGRO” ARAIZA ES ÚNICO EN EL MUNDO, AQUÍ TE EXPLICO POR QUÉ ES EL ÚLTIMO INCASABLE

El caso del Raúl, “El Negro” Araiza es un caso muy interesante y único en el mundo, es el último incasable. Porque el verdadero poder detrás de él, que nadie podrá derribar, está en quién maneja su dinero, y es la madre de sus hijas, Fernanda.

Ninguna mujer que quiera ligarse al Negrito podrá darse el lujo de decir: -Te manejo a ti, a tu dinero y quito a tus hijas de en medio para que que no me estorben-. Porque las hijas y Fernanda son demasiada barrera, un cerco brutal al que ninguna mujer se va a poder enfrentar.

La mujer que puede tener un espacio en su vida es la que no quiera su dinero ni alejarlo de sus hijas, que no le pida hijos, matrimonio y no lo regañe…. ¿Dónde está esa mujer? ¡No existe!

GIOVANNI MEDINA AHORA SE ERIGE COMO INQUISIDOR E INVOCA LA MORAL DE NINEL PARA NO COMPARTIR CON ELLA A SU HIJO

El desnudo es natural, así nacimos, no hay misterio en mostrar el cuerpo pero Ninel tiene el chip al revés, no porque va a hacer algo indebido o indecoroso en su “only fans”, sino porque tiene un pleito casado con Giovanni Medina y como dice el dicho: “Si ya sabes como soy, ¿para que me invitas a la fiesta?”.

Ninel tu sabes que tu ex siempre te va a traer con la lupa encima para regir tu vida a través del niño, entonces no le jales la cola al tigre (aún si es tu derecho) porque voltea y te devora.

Por otra parte, Giovanni se erige como si fuera un cura, un sacerdote o de plano fuera parte de la inquisición y dice que va a espiar su “only fans” para acusarla con la autoridad si nota algo raro.

Ninel pelea el derecho de ver a su hijo y el derecho de vivir como quiere, pero con el pretexto del “only fans”, Giovanni va a invocar la moral de ella de ser buena madre.

Nunca van a llegar a un acuerdo en el tironeo por el niño hasta que Emmanuel sea adulto y decida por sí mismo, sus dos progenitores tienen la razón pero sus razones se contraponen, son como agua y aceite, nunca se van a juntar.

CARLOS RIVERA Y CYNTHIA RODRÍGUEZ TIENEN UN SECRETITO GUARDADITO

Se me hace que hay un secretito guardadito entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez y se estarán esperando a cumplir los cuatro meses para contarlo, porque nunca habían hablado y ahora que él tiene 35, ella 37 años, y seis años de misterioso noviazgo; juntos anuncian que van a ser los más felices cambiando pañales. ¡Qué bueno!, si no se les pasa el tren.

Es muy difícil que las mujeres se embaracen, su vida es muy estresante, trabajan demasiado, comen una lechuga y una actriz piensa tres veces más antes de embarazarse, por las friegas que se tienen que poner en el gimnasio y el hambre que tiene que pasar para tener el cuerpazo, y saber que va a quedar toda desparramada y flácida, un tiempo no es una invitación fácil de aceptar.

