Reforma eléctrica y el petate del muerto

Los foros del parlamento abierto han resultado una seguidilla de afirmaciones que caen una a una por el propio peso de la realidad. De acuerdo con los detractores de la reforma eléctrica nos espera una calamidad si ésta se aprueba: se avecina un monopolio de Estado que busca dejarnos a oscuras, pagando caro la poquita luz que tendremos y el país será, además, la mayor chimenea del mundo.

Es importante entender quiénes se encuentran en cada lado de este debate y dónde se encuentra usted, a quien se cita continuamente como principal preocupación del andamiaje legal que se busca aprobar o frenar. Eso, querido lector, le dará algunas pistas de cómo valorar los argumentos y los datos que se le han ofrecido, más allá del recubrimiento técnico y leguleyo con el que se ha acompañado el debate de un tema que, en efecto, es complejo de entender.

Tenemos de un lado a las empresas privadas extranjeras y sus voceros gritando que viene el terror del monopolio estatal con los efectos que enuncié al principio. Del otro, al Estado. Pregúntese por qué, si la premisa de un privado es su ganancia particular, hay un conjunto de voces desesperadas porque no se modifique la ley. ¿Es porque viene un monopolio o porque están frente al riesgo de que les quiten el suyo?

Los datos que se han proporcionado en los últimos meses, documentan el hecho de que el modelo actual es, en realidad, un facilitador para que las empresas extranjeras se apoderen del mercado, al tiempo en que son subsidiadas en los hechos a través de la CFE, en costos que estas hábilmente excluyen de su discurso, como lo es la transmisión y el respaldo de toda aquella energía que las fotovoltáicas o eólicas, que son intermitentes, no pueden garantizar. ¿Quién entonces, ha asegurado hasta este momento que la electricidad que usted consume, llegue a los lugares que debe llegar, a precios que todavía no son trágicos? ¿Las privadas extranjeras? No señor. Todo eso es posible porque existe la CFE, pero lo está haciendo a un costo muy alto que paga usted, frente al avance que, por el andamiaje legal actual, están teniendo estas empresas en el control del mercado de generación de energía. Al paso que vamos, este andamiaje lo que va a producir, es un futuro como el de la población española, que ha quedado en manos de empresas privadas: precios alarmantes y ninguna garantía de un servicio básico.

Esta no es una disputa entre empresas, como le quieren hacer pensar. Cuando se dice que está en riesgo la empresa del Estado frente al abuso de las privadas, lo que significa es que la única entidad que representa sus intereses, estimado lector, está en riesgo y, por lo tanto, usted también lo está. La CFE no es que esté protegiendo sus finanzas, su infraestructura, su mercado, lo que está en juego con esta reforma, es la posibilidad de que esta empresa del Estado cumpla con la misión de garantizarle a usted el servicio de energía permanente, confiable y a precios justos. Eso jamás será la prioridad de una empresa privada, que por definición buscará siempre su propia ganancia.

Luego entonces, ¿cuál es el monopolio, el oligopolio si usted quiere, que merece cuidado? Sin duda los que actualmente ya existen a manos de empresas extranjeras. Por el contrario, la Reforma propuesta establece que la CFE participe en un 54%, para garantizar electricidad para todos, y las privadas un 46%.

Este porcentaje a las privadas les parece insuficiente. Eso es lo que verdaderamente está en juego y el resultado de esta votación marcará en el futuro la viabilidad del país, si consideramos que la electricidad no es un bien del que usted ni nadie pueda prescindir.

POR AZUL ALZAGA

PERIODISTA

@AZULALZAGA

PAL