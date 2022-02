¡Empieza una rutina saludable hoy!

Este año inicié con todo, y eso me pone feliz porque ya retomé mi gira de teatro, y estoy en grabaciones de un proyecto que me tiene muy contenta se llama “La rebelión de las esposas”, el cual podrán ver muy pronto en una plataforma. Me alegra mucho volver a ver a parte de mi equipo que ya extrañaba, gente con la que disfruto estar y con la que paso momentos muy divertidos mientras trabajo, escribo esta columna para ustedes y entre una actividad y otra, me mantengo muy ocupada. Las cosas en el mundo han cambiado pero lo más importante es tratar de seguir, dentro de lo posible, haciendo nuestra vida porque el tiempo está pasando y hay que aprovechar lo que se pueda.

Estamos en un mes en el que la mercadotecnia nos bombardea con corazones y chocolates por todas partes para celebrar el día del amor y la amistad, y no me mal interpreten porque es un día que me gusta y creo que es siempre muy lindo celebrar que tenemos amigos que nos aman y se preocupan por nosotros, pero algo muy importante que a veces olvidamos, es celebrar el amor a nuestro cuerpo nutriéndolo de manera balanceada y haciendo ejercicio. Hoy quiero ocupar esta columna para compartir algunos datos y tips que a mi me funcionan muy bien a la hora de seguir una alimentación balanceada. Recuerden que la salud también es belleza.

Dato importante

En México, 70 por ciento de la población padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, además esta enfermedad se asocia a enfermedades cardiovasculares y diabetes, así como también a trastornos óseos y algunos tipos de cáncer. Todo esto se puede prevenir si ponemos atención a lo que comemos y a nuestros hábitos.

Algunas recomendaciones importantes que yo pongo en práctica son las siguientes:

Beber entre seis y ocho vasos de agua simple al día, evitando el consumo de refrescos o de bebidas con exceso de azúcar. La verdad es que rara vez tomo alguna bebida con azúcar, no voy a negar que me gustan, pero no entran dentro de mi plan diario.

Otra cosa muy importante es evitar que nuestros hijos consuman todo ese tipo de productos, hablando con ellos e informándolos sobre lo dañinos que son, así como no teniéndolos a su alcance, preparando cosas naturales, ofreciéndoles frutas en lugar de dulces etc., yo sé que por tratarse de niños o adolescentes es difícil mantenerlos completamente lejos de los dulces y refrescos, pero por lo menos si podemos mantener muy controlado el consumo.

Sé que muchas y muchos de ustedes son personas que al igual que yo se mantienen ocupadas en diferentes cosas y otro tip que puedo darles es siempre cargar con un snack ya sea alguna fruta, gelatina, dátiles, etc.; siempre que salgo a trabajar cargo con diferentes cosas por si me da hambre o surge algún antojo no recurrir a lo primero que se me presente.

Otra cosa que evito es el consumo de comida frita y no es que no me guste o que nunca lo haga, pero no es algo que entre dentro de mi plan frecuente, todos amamos la comida frita y es que realmente sabe delicioso, pero hay que pensar en nuestra salud y tener un balance para solo comer algo de eso de vez en cuando. Recordemos que la comida frita puede causar problemas digestivos, acidez, reflujo y otras consecuencias graves como sobrepeso, patologías cardiovasculares, contribuyen al aumento del colesterol, triglicéridos entre otras consecuencias.

Nuestros hábitos alimenticios no tienen porque ser aburridos, en las mañanas por ejemplo un licuado de avena es muy saludable, podemos ir intercalándolo con frutas de temporada, beber agua simple como lo mencione antes pero también preparar agua de Jamaica, de limón, sandia etc. si poco a poco vamos poniendo en practica todo esto créanme que notarán un gran cambio en muchos sentidos.

Actividad física

Cuando trabajo procuro dedicar mínimo unos 40 minutos de ejercicio al día para mantenerme en forma, no es necesario ir al gimnasio porque a veces de verdad que no hay tiempo pero pueden buscar alguna rutina rápida que se pueda llevar a cabo con tu propio peso en algún espacio de tu casa o salir a correr, caminar, patinar, andar en bicicleta etc. en mi caso la hago ya sea en casa antes de salir a trabajar y en algunas ocasiones entre descansos de ensayos, no hay pretexto para no ejercitarnos, solo tenemos un cuerpo y hay que cuidarlo y tratarlo bien.

Hoy quise tratar un poquito de este tema porque no solo basta con hacernos tratamientos para lucir radiantes, hay que cuidar lo que comemos y lo que hacemos para mantener el cuerpo sano y así cada tratamiento en el spa tenga mucho mejor resultado. Yo, a parte de acudir a CBi Medical spa para hacerme los mejores tratamientos, mantengo un balance en mis comidas y mi actividad física. Amigos si uno de tus propósitos es estar saludable empieza hoy con los cambios.

Feliz día a todos mis amigos y a todos ustedes que me leen. Los quiere su amiga Aracely Arámbula.

Síganme en redes sociales

Instagram: @AracelyArambula

CBi: @Cbimedicalspa

TikTok: AracelyAarambula

Facebook: @AracelyArambula

Twitter: @AracelyArambula

Youtube: AracelyArámbulaoficial

MAAZ