El berrinchudo Alfaro

A Enrique Alfaro lo fueron dejando solo sus caprichos.

Políticamente esas actitudes lo tienen fuera de la jugada política. El propio gobernador de Jalisco se encargó involuntariamente de deshacer su liderazgo desde su llegada al poder.

Lo más reciente: tras su pelea con la Universidad de Guadalajara, misma que Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, no ve con buenos ojos --según me lo hizo saber el propio dirigente en una entrevista el sábado-- dejó plantado al partido.

No acudió Alfaro ayer a la Convención Nacional para tomar las decisiones de cara al 2024. Como se adelantó el domingo en esta columna, la decisión de MC fue no hacer ningún tipo de coalición política con partidos como PRI, PAN y PRD y buscar la presencia con candidato propio. Va mensaje a parte para Ricardo Monreal, quien andaba vendiéndose como el único que podía juntar a MC con PAN, PRI y PRD.

Alfaro se enojó también con Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara y aspirante natural al gobierno de Jalisco, y la cúpula de MC por tomar decisiones absurdas como prohibir a diputados locales, federales y senadores asistir a la FIL, el evento literario más importante de habla hispana e incluso forzarlos a marchar en contra del evento organizado por la UdG.

Los oradores del evento, sin embargo, hicieron un reconocimiento a Alfaro en el World Trade Center de la Ciudad de México. Dante Delgado, Luis Donaldo Colosio, Samuel García y Lemus lo elogiaron, pero su silla estaba vacía. Los medios se encargaron de consignar el desplante del gobernador de Jalisco, quien acusó recibo hasta Guadalajara porque de inmediato reaccionó con un comunicado que se leyó falso conociendo los viajes del funcionario aun en crisis su entidad con feminicidios e inseguridad.

Frente a los titulares de noticias, que destacaron la ruptura de Alfaro y Dante, el mandatario sacó el siguiente mensaje:

"Compartimos precisiones del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre Convención MC y proceso de sucesión local: No hay distanciamiento ni rompimiento alguno con MC: Enrique Alfaro. Estoy trabajando y sin distracciones, así se gana la confianza de la gente. Este proyecto no depende de voluntades personales, depende de voluntades colectivas".

No se le cree a un funcionario que nunca faltó a un evento de este tamaño de si partido, menos al gobernador que en crisis de inseguridad se fue a ver un partido de la NBA o que vacacionó en Europa en alza de desapariciones de mujeres.

Este es otro capítulo de todo lo que se ha venido narrando aquí desde entregas pasadas, no se diga la columna del 28 de Noviembre de 2021: Alfaro se queda chiflando en la loma. Ni amigos, ni popularidad, ni poder. El gobernador lo perdió todo desde la mitad de su sexenio. Es la triste historia de un suspirante presidencial.

UPPERCUT: Veintiocho votos en contra de la bancada del PRI en Cámara de Diputados después de un consenso en el grupo de WhatsApp llevaron a Alejandro Moreno a modificar su discurso sobre la reforma electoral. Fueron claros sus compañeros: Alfonso Guajardo, Xavier González Zirión, Francisco Yunes, Analilia Herrera y Ellen Bernal, entre otros, lo pararon en seco. Con ese número en contra no iba a pasar la reforma aún apoyándola él y el resto. Por eso, modificó su discurso de medias tintas a total rechazo al proyecto de Palacio Nacional, para no favorecer a la disidencia interna y no exponer su liderazgo.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

