Alto concepto del futbol y boxeo

Es para mí un gran honor poder compartir, semana tras semana, la actividad del Consejo Mundial de Boxeo, temas de interés de nuestro deporte y anécdotas de mi querido padre, José Sulaimán. Se acaban de cumplir dos mil publicaciones de este gran medio, El Heraldo de México, el cual llamo El diario de los campeones. Muchas gracias a quienes siguen esta columna y espero que sea de su agrado.

Tanto pasó durante la semana pasada, que mi destino me llevó a Londres para presenciar un gran evento boxístico, donde Tyson Fury defendió su campeonato mundial WBC de peso completo ante Dereck Chisora, frente a más de 60 mil aficionados, en el Tottenham Hotspur Stadium, el mismo que fue testigo del partido de futbol americano de la NFL, hace un par de semanas.

Nuestra Selección Mexicana quedó fuera del Mundial al quedar debajo de la diferencia de goles anotados y recibidos contra Polonia. Esta selección fue muy criticada, desde siempre, pero cuando llegó la justa mundialista, todos nos unimos con la esperanza de obtener buenos resultados. En mi opinión se superaron las expectativas, y no es que yo sea conformista, pero todo mundo decía que era la peor selección en mucho tiempo.

El empate con Polonia fue bueno y Memo Ochoa dio a México un sentido de grandeza al ponerlo como héroe, tras esa gran atajada en el penalti.

El primer tiempo ante Argentina fue buenísimo y como cantaba Emanuel, todo se derrumbó en un movimiento de Lionel Messi anotando un golazo, posteriormente cayó el segundo, y se generó una gran angustia, al ver todo complicado para pasar a la siguiente ronda. El tercero se jugó de maravilla, con dos golazos y logrando elogios de los narradores internacionales, pues me tocó verlo acá en Londres. Faltaba un sólo gol o bien uno más de Argentina a Polonia, y eso nos daba el pase, finalmente no se logró y quedamos fuera.

Ahora las críticas no cesan en contra de nuestra selección y el sistema alrededor de la misma. Yo me quedo con el gran esfuerzo que hicieron todos, el corazón y la garra en la cancha, y la realidad de que el mundo de hoy es mucho más chico que antes. Italia no calificó, Alemania también quedó eliminado, Bélgica y Uruguay, y algunos países considerados débiles ya están en la segunda ronda, y ¡qué tal Japón! Líder de grupo y la sensación por cómo ha jugado.

En boxeo fue una maravillosa jornada. Fury se consagró una vez más cerrando este 2022, con la venta de 160 mil boletos en sus dos peleas del año, algo impresionante, con llenos en Wembley y Tottenham Stadium. Y en las divisiones chicas, la trilogía entre el mexicano Juan Francisco Gallo Estrada y el nicaragüense Román Chocolatito González resultó un peleón una vez más, el que tuvo la ventaja de 2-1 en favor del azteca, en el que se solidifica su reinado en el peso supermosca e, inclusive, dejó la puerta abierta a una cuarta contienda entre estos dos gladiadores.

Mi papá nos contaba que las funciones de boxeo eran como la historia de La Cenicienta. Tantos preparativos por mucho tiempo para llegar al baile, en este caso a la pelea, y de repente todo se esfumó al sonar las campanadas de medianoche o bien la campana final de la pelea. Me parece que ese cuento lo contaba así Don King.

Llegué a Inglaterra justo el día de la conferencia de prensa. Se vieron las caras en el mismo estadio Fury y Chisora, los medios de comunicación se volcaron a cubrir el evento, decenas de cámaras, mucho movimiento, entrevistas, gran atención a todo lo que estaba pasando. El hotel, lleno de personas del mundo del boxeo. Un gran grupo de Sudáfrica y de otros países con peleadores de la cartelera, oficiales de ring de Filipinas, Panamá, Francia, Serbia y toda la comunidad del Reino Unido.

Llegó Oleksandr Usyk, el campeón mundial pesado de la WBO-IBF-WBA para estar presente y calentar la posible próxima pelea esperada por todo el mundo, pues sería la primera vez que se unifica el peso completo en la era de los cuatro cinturones.

Hicimos una vista con WBC Cares a una agrupación de Tottenham, llamada Gloves Up Knives Down (Guantes arriba, cuchillos abajo). En este país existe un grave problema de violencia y asesinatos con cuchillo, pues las armas de fuego prácticamente no existen en las calles. Este club se dedicó a recibir a jóvenes de cuatro a 13 años para que entrenen boxeo, kickboxing y box fitness. Los entrenadores se convierten en sus guías y mentores, en compañía de muchos padres de familia, que comparten las tardes con sus hijos procurando un futuro con educación y sin violencia. Geraldine Davies, Scott Welch y David Walker son quienes llevan WBC Cares UK, y hacen una maravillosa labor. Tuve la oportunidad de hablar y convivir con una gran cantidad de jóvenes y sus familias, entrenamos juntos y todos se fueron a casa, con un regalo especial para conmemorar un día muy especial.

De ahí fuimos a un pub a comer algo tradicional del país, fish and chips, y de ahí llegamos al monumental estadio. La afición británica es única, saben cómo celebrar y disfrutar un evento. Uno de los momentos más icónicos de una función por acá es cuando se cantó Sweet Carolina, pues todos prenden las luces de sus teléfonos y la cantan a coro que estremece y pone la piel de gallina. Salió Fury, con su hijo Prince (llamado así en honor del gran peleador Prince Naseem Hamed) y su llegada al ring fue también con gran estruendo de música y fuegos artificiales.

Fury dominó por completo a un valiente Chisora hasta que el réferi muy atinadamente decidió parar el combate en el décimo round. La esquina debió haberlo hecho un par de episodios antes, pues fue una verdadera golpiza la que recibió el retador, esa es una de las preocupaciones que existe cuando el padre del boxeador está en la esquina como jefe de ésta.

Tyson Fury fue felicitado por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo Foto: Especial

Salir del estadio fue todo un largo proceso. Tardamos 90 minutos en poder regresar al hotel, el lobby era una gran fiesta celebrando lo que fue un memorable evento. Eventualmente nos fuimos escapando para ir a dormir y fue hasta la mañana siguiente que al despertar te das cuenta que la gran carroza se había convertido en una calabaza. El hotel callado, desértico, las calles vacías y en silencio, ya no había esa gran expectativa, todo regresó a la normalidad, y así es hasta el próximo evento al que nos toque ir.

¿Sabías que…?

El boxeo moderno nació en Inglaterra, originalmente era pleito a puño limpio, y básicamente sin reglas. Eventualmente se fue regulando, se expandió al mundo y el día de hoy es uno de los deportes que cuenta con mayores normas y cuidados para los participantes.

Anécdota de hoy

Mi papá gozaba viajar a Londres, uno de sus destinos favoritos. En muchas ocasiones cambiaba su itinerario de vuelos para parar en esta ciudad de ida o de regreso en cualquier viaje a Europa o África. Esto era principalmente para poder disfrutar de una tarta de manzana que lo enloquecía. En uno de esos viajes que iba a acompañado de su hermano del alma, Yamil Chade, llegaron al Hotel Intercontinental, sólo para cenar ahí y tomar el vuelo al día siguiente.

Yamil Chade y don José Sulaimán, fueron grandes amigos dentro y fuera del mundo del pugilismo Foto: Especial

Don José estaba en una de sus numerosas dietas que durante su vida siguió y Yamil lo cuidaba mucho, pues pidió pescado con verduras, todo iba bien hasta que llegó el momento del postre.

Mi papá pidió su soñado pastel de manzana y cuando éste llegó, Chade se lo quitó y le dijo que de ninguna manera iba a permitir que rompiera la dieta, se lo arrebató y se lo empezó a comer. Mi papá enojadísimo le dijo: “¿Qué te pasa Yamil? No puedes hacer esto, es solamente una excepción, ¡por el amor de Dios, déjame en paz!”. Pidió otro pastel y para su gran pesar el mesero le dijo que ese era el último pedazo del día, que se había terminado… Mi papá no le dirigió la palabra a Yamil durante el resto del viaje.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO