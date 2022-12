Urge autonomía en la Femexfut

Cuando llega un fracaso de la magnitud de la eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022, lo primero que viene es una cascada de pretextos y de promesas vacías, con las que buscan salir del paso, pero que, en realidad, no representan o atacan el verdadero fondo del problema.

También, lo más fácil es señalar a un par de responsables máximos del fracaso: el técnico en turno y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).

Es cierto, son tan culpables como los futbolistas, pero también como los dueños de los equipos, los verdaderos dueños del balón.

Y esto, debido a que la realidad es que no hay decisiones autónomas de la cabeza de la Femexfut.

El presidente de este organismo se convierte en un ejecutor de las órdenes del Grupo de los 14, es decir, de los 14 propietarios de los clubes.

Son estos personajes los que dicen que se puede y que no se puede hacer en el futbol mexicano.

Son ellos los que levantan el pulgar o lo bajan para mantener o correr a un seleccionador nacional; son ellos los que deciden si hay ascenso y descenso; son ellos los que ponen y quitan.

No es el presidente de la FMF, mucho menos algún otro ejecutivo del sistema.

De ahí la importancia de que en el futbol mexicano exista la figura de un comisionado o de que el presidente de la Femexfut realmente cuente con la autonomía que el cargo requiere.

Algo así como el comisionado de la NFL, quien claro que rinde cuentas a los dueños, pero tiene la capacidad de planear y ejecutar las acciones que, junto a su equipo de trabajo, ve convenientes para la Liga.

Bajo este esquema, no hay oportunidad alguna de que por el capricho de uno de los propietarios se deba cambiar el reglamento o se quite el descenso.

Bajo este esquema, las decisiones se toman con una base bien trabajada, que nada tiene que ver con que "mi equipo" ande bien o ande mal.

Al final, lo importante es el desarrollo del grupo y en acciones particulares; es decir, de cada uno de los equipos, los dueños tendrán que trabajar aparte.

Si después de fracasar en Qatar 2022 se van a dar 60 días para analizar y trabajar en la reestructura del futbol mexicano, el primer gran paso debe ser éste, el de darle autonomía al presidente de la FMF, se llame como se llame. AUTONOMÍA...

Si no lo entienden así, las cosas seguirán igual, no cambiará nada y no se habrá aprendido nada, ya que los únicos que deben entender que en la única decisión en que se deben poner de acuerdo, es en elegir al presidente de la federación y, a partir de que lo hagan, dejar que trabaje y no meterse en ningún momento.

De lo contrario, el ciclo del fracaso para el futbol mexicano se repetirá en el Mundial de 2026.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@gvlo2008

MBL