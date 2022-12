AMLO, ¿el Presidente más popular?

No hay que sentirse mal, no es para presumir, pero estamos en segundo lugar (…) nosotros estamos bien calificados por nuestro pueblo”, dijo apenas ayer el presidente López Obrador en la mañanera. Hablaba de una encuesta global que mide a 13 mandatarios del mundo y que lo coloca, en efecto, en segundo lugar. Le habían preguntado sobre el fracaso de la Selección Mexicana de futbol en Qatar, pero terminó hablando de él y su popularidad. La alta aprobación que mantiene es, desde que inició el sexenio, uno de los aspectos más vendidos y defendidos por quienes apoyan la 4T.

“Nunca habíamos visto a un Presidente compartir un espacio con tanta gente, ni con ese respaldo a su proyecto, eso sólo es posible por la alta aprobación”, me dijo apenas el pasado lunes Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia. Habían pasado 24 horas de la demostración de músculo del Presidente que volvió a llenar el Zócalo y sacó a ríos de personas a las calles.

La forma en que conecta, la manera en que reúne a miles, el fenómeno que representa... no se ve todos los días. Más allá de sus decisiones y sus políticas de gobierno, que a algunos podrían gustar y a otros no; de los resultados o pendientes; de los éxitos o fracasos en lo que va de su sexenio, el arrastre que tiene hace años y que mantiene en el cuarto año de su gobierno, es de llamar la atención.

El análisis sobre su gobierno se hace todos los días, y habrá que seguirlo haciendo. Por supuesto, habrá que continuar señalando y criticando lo criticable, pero hay que comprender que la aprobación presidencial corre por un carril separado. No se recarga en las decisiones de gobierno, tampoco en las políticas que se impulsan ni en los logros obtenidos. Es una efervescencia que López Obrador despierta.

La alta calificación es a un hombre. Porque muchos de los indicadores no dan para ser tan optimistas. Pero la popularidad presidencial trasciende la evaluación por rubro. Es un fenómeno que, si la oposición no intenta comprender sin apasionamientos, no podrá revertir.

AMLO es muy popular, sí, ¿pero qué tanto? Van dos encuestas de dos distintos encuestadores que han medido a los últimos cuatro presidentes a estas alturas del partido. Consulta Mitofsky, de Roy Campos, le da 59%; a Enrique Peña Nieto 24%; a Felipe Calderón 53%; y a Vicente Fox 54%. López Obrador sería el más popular. Para Alejandro Moreno, de El Financiero, el presidente tiene 55%, mientras que Peña tenía 24%; Calderón, 59% y Fox, 57%. AMLO sería el tercero con mayor aprobación.

Como sea, el Presidente es muy popular, más si consideramos que ha atravesado varias crisis —algunas simultáneas—, de la sanitaria por la pandemia a la económica. A estas alturas, difícilmente convencerá a sus críticos, pero también difícilmente desencantará a los suyos. Esa popularidad prácticamente no se moverá. ¿Para qué le alcanzará hacia el final del sexenio? ¿Qué tanto pesará en 2024? Lo veremos.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

