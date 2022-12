Marcha de AMLO opaca a una disminuida derecha mexicana

A cinco días de la marcha del pasado domingo 27 de noviembre, esta gran movilización sigue dando de qué hablar, y conforme pasan los días, estudiosos de movimientos sociales ya le han acuñado el concepto de histórica a esta marcha, toda vez que rompió el récord como una de las movilizaciones más nutridas que se hayan registrado en la capital del país.

Para dimensionar lo anterior, hagamos un recuento de los movimientos sociales que más han congregado personas en los últimos sexenios; por ejemplo, justo en noviembre, pero de 1997, se llevó a cabo una gran marcha contra la inseguridad que reinaba en el país y aunque los números son variados, se habla de que asistieron alrededor de medio millón de personas.

Siete años más tarde, un 27 de junio, alrededor de 200 mil personas marcharon en el entonces Distrito Federal en contra del entonces presidente de México, el panista, Vicente Fox, fenómeno que se repitió en 2008, debido a la inseguridad que prevalecía y en donde el empresario, Alejandro Martí, haría famosa su frase: “si no pueden, renuncien”. Por la misma problemática, en abril de 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezó una protesta exigiendo la renuncia del entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa y aunque en esta ocasión, según fuentes, el número de asistentes no llegó a cien mil, quedó el precedente de una caravana que salió del estado de Morelos y se trasladó a la Ciudad de México.

El domingo 13 de noviembre del presente año, se registró otra manifestación que, a decir del propio ex presidente Felipe Calderón, quien retomó datos de un ex director del Cisen, dijo que hubo “poco más de medio millón” de personas. Cifras polémicas, que de inmediato perdieron importancia luego de la mega marcha que se registró el domingo 27 de noviembre, de donde surgieron diversos datos dignos de ser analizados, pues a diferencia de otras marchas, en esta ocasión los manifestantes no protestaron, por lo contrario, dejaron a un lado el enojo que a lo largo de la historia ha originado la apropiación social y masiva del espacio público.

Los más de un millón 200 mil personas, expresaron su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador durante un acto que rompe el récord de mayor número de asistentes para demostrar la masiva aprobación social a las actuales políticas públicas. Aprobación y apoyo que muchos han comparado con la solidaridad que el pueblo le expresó a Lázaro Cárdenas en 1938, luego de la expropiación petrolera, pues bastaba ver el rostro de emoción, cariño y alegría de miles de mexicanos que intentaban tomarse la foto con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su travesía de casi seis horas rumbo al Zócalo capitalino, donde llegó con tanto afecto que opacó el odio de una derecha disminuida.

POR JULIO CÉSAR MORENO

DIPUTADO FEDERAL DE MORENA

@JULIOC_MORENO

MAAZ