Casi todos los nadadores de aguas abiertas, sobre todo los que vivimos lejos de la costa, tenemos una relación especial con la alberca. Si el mar es como nuestro hogar, la alberca es la antesala: ahí nos preparamos para nuestras travesías y nos sometemos a un proceso de evaluación constante que nos da indicios sobre nuestro progreso. Si no cumplimos con ciertos tiempos conforme avanza la temporada, es poco probable que salgamos airosos el día del nado.

Como ya es costumbre, establezco una analogía con la educación. En la temporada (ciclo escolar) 2022-2023, los nadadores (estudiantes) finalmente regresaron a sus entrenamientos (clases) en la alberca (escuela), pero, como he insistido en este espacio —y me disculpo por ello, pero no puedo quitar el dedo del renglón—, no conocemos a ciencia cierta sus tiempos (avances en el aprendizaje) y, por tanto, carecemos de información para ayudarles a nadar en el mar (la vida) cuando llegue el momento.

Conscientes de la importancia de contar con esta información, en Siete Mares Consultores aplicamos una evaluación a estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria en ocho estados del país. Encontramos un panorama más que complicado: en su inmensa mayoría, los alumnos no sólo no cumplen con los tiempos que deberían registrar, sino que apenas pueden mantenerse a flote.

En términos más concretos, de los estudiantes evaluados de sexto de primaria, sólo 12 % demostró tener bases sólidas para adquirir aprendizajes más complejos en Español; en Matemáticas, se alcanzó un magro 2 %. El porcentaje de alumnos que necesitan reforzar algunos aprendizajes de grados anteriores fue de 18 % en Español y 12 % en Matemáticas. Esto implica que el resto de los estudiantes —70 % en Español y 84 % en Matemáticas— mostró carencias significativas en los aprendizajes de los dos grados anteriores, por lo que necesita atención urgente.

En tercero de secundaria, una mirada a los resultados de Español haría pensar que la situación es un poco —sólo un poco— menos grave: 18 % de los alumnos tiene buen dominio de los aprendizajes, 17 % requiere reforzamiento y 64 % necesita atención urgente. No obstante, esa percepción desaparece por completo al ver los resultados de Matemáticas. En esta materia, sólo 1 % (!) tiene buen dominio, 5 % requiere reforzamiento y 94 % (!!!) necesita atención urgente.

Cuando José Vasconcelos lanzó la campaña contra el analfabetismo a principios de los 1920, se refirió a ella como “un servicio de emergencia patriótica” e insistió en que había que proceder como “frente a una calamidad como la peste”. Hoy, un siglo después, México enfrenta no la peste, pero sí una emergencia educativa nacional resultado de una emergencia sanitaria, y es urgente que la política educativa se conduzca de acuerdo con esa realidad.

POR ANTONIO ARGÜELLES

COLABORADOR

@MEXICANO_ACTIVO

MBL