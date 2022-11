Rumbo al 2024, Mauricio Kuri se afilia al PAN

*Luego de haber sido postulado por el PAN en 2015 a alcalde ganador de Corregidora, en 2018 a senador por Querétaro y en 2021 a gobernador de ese estado, Mauricio Kuri se afilió formalmente al blanquiazul en el CEN en la Ciudad de México, lo que los futurólogos califican como una señal de su intención por convertirse en candidato presidencial del panismo para el 2024.

*Resulta que no fue feminicidio. Ariadna Fernanda, la joven de 27 años que apareció sin vida el 2 de noviembre en la carretera La Pera-Cuautla tras su desaparición el 30 deoctubre en la zona Roma-Condesa, murió por una severa intoxicación alcohólica y broncoaspiración, según informó el fiscal general de Morelos Uriel Carmona. Aunque familiares y amigos de la joven aseguran que su cuerpo presentaba signos de violencia, la fiscalía morelense asegura que la autopsia no mostró huellas de abuso físico ni agresión sexual. El celular de Ariadna no aparece y lo que si es seguro es que la versión oficial no convence a nadie. Ariadna se suma a las 2 mil 847 mujeres asesinadas entre enero y septiembre, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

*Noviembre es el mes en que concluye el plazo para que se registren los aspirantes a candidatos independientes al gobierno del Estado de México, por lo que si Ana Lilia Herrera quiere irse por la libre tendrá que dar señales de vida antes del próximo miércoles 30. De lo contrario, tendrá que ir bajo las siglas de algún partido, y aunque ella ha reiterado que no dejará las filas del PRI, donde Alito la anima a enfrentar la decisión tomada en Palacio de Gobierno de Toluca, se comenta que ha tenido acercamientos con Movimiento Ciudadano, en específico con Dante Delgado, el dueño de la franquicia. Ana Lilia guarda un sospechoso silencio desde que Alfredo del Mazo y los exgobernadores Montiel, Chuayffet, Baranda, Camacho y Eruviel mostraron unidad con Alejandra del Moral, seguramente porque sabe que ante las alianzas PRI-PAN-PRD y Morena-PT-Verde, pocas oportunidades tendrá de ganar sola en 2023. Por cierto, en desayunaderos políticos mexiquenses persiste la duda si Del Mazo echará el resto para mantener la entidad bajo el histórico poder del tricolor, o solo simulará dar pelea para entregar la entidad e irse como embajador al Vaticano.

*No pudieron inaugurarlo el pasado 21 de marzo, pero ahora se sabe que con una generosa inyección de más de 560 millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda, el próximo 19 de noviembre el hotel del Aeropuerto Felipe Ángeles abrirá sus puertas con un festival artístico que incluye a la cantante Edith Márquez. La pregunta es si ese hotel podrá subsistir como un negocio rentable en los terregales de Santa Lucía o los contribuyentes seguiremos subsidiando su operación, como sucede con el AIFA.

*Vaya que les caló hasta el tuétano a los priístas, especialmente a Alito Moreno, las declaraciones del coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, quien denunció un supuesto pacto del tricolor con el secretario de gobernación Adán Augusto López, para aprobar la reforma electoral que afectará al INE. Luego de que el dirigente priísta los calificó de “títeres” de Morena, la pluri diputada federal Paloma Sánchez, vocera del CEN del PRI, se atrevió a calificar de “hipócritas” a los de Movimiento Ciudadano, cuando fueron los propios priístas quienes apoyaron a Morena para que el ejército se mantuviera en las calles hasta 2028. Lo que es un hecho es que la fracción del PRI está apestada en San Lázaro donde nadie quiere hacer alianzas o acuerdos con ellos para las elecciones, ni mucho menos en la toma de decisiones de las reformas que ahí se discuten.

*Y en su gustada sección de las puntadas y ocurrencias, ahí tiene usted al alcalde morenista de Badiraguato, José Paz López Elenes, que está proponiendo gastar 15 millones de pesos para la construcción del ¡Museo del Narco! en el mirador de ese municipio sinaloense con el propósito, asegura, de atraer turismo nacional e internacional. A nadien (sic) vamos a negar dice el alcalde, al referirse a los narcos nacidos en ese terruño, como Joaquín El Chapo Guzmán, Ernesto Fonseca, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo o Juan José Esparragoza, El Azul, quienes contarán con su figura en tamaño real. Falta ver si también expondrán réplicas de cuerpos desmembrados, narcomantas, sujetos desollados, recetas de narco pozole o videos de las ejecuciones e interrogatorios extrajudiciales. ¿Sabrá el alcalde López Elenes lo que significa apología del delito?

*La cancelación de la presentación del libro “El rey del Cash” de Elena Chávez, primero en el WTC, luego en la librería El Sótano y después en el Camino Real, muestra que para ser “un libelo sin pruebas”, está causando pánico entre muchos de los involucrados. Lamentablemente para ellos, la censura lo único que hace es darle más difusión a la obra y genera mayor curiosidad por conocer el contenido de sus páginas. Nos recuerda el fenómeno de la película “El Crimen del Padre Amaro” en 2002. Alguien que les avise.

*El más reciente accidente en el que un tren de carga embiste a un autobús y a un automóvil particular en la zona metropolitana de Monterrey, que dejó como resultado un muerto y varios heridos, derivó en una queja de la empresa ferrocarrilera contra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por la falta de plumas, luces y señales en al menos 400 cruces por los que transitan sus convoyes. Antes que respondan como acostumbran que los neoliberales les dejaron así las cosas, habrá que recordarle a la dependencia que ya llevan 4 años en el poder como para haber comenzado a atender el problema, porque de seguir así el abandono de los cruces, seguirá incrementando la cifra de víctimas inocentes.

