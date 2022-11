Ebrard: ¿canciller presidenciable?

Este sexenio tuvo como canciller a un precandidato presidencial desde que tomó posesión del cargo el 1 de diciembre de 2018. Esta situación por supuesto que tuvo un impacto en la agenda de la Secretaría de Relaciones Exteriores (S.R.E). Marcelo Ebrard, al igual que varios ex cancilleres que han aspirado a la candidatura presidencial de sus partidos, saben lo complicado que es lanzarse desde una posición que te exige ausentarte mucho tiempo del país, no se manejan recursos de programas sociales, se recorre poco el territorio nacional y se tienen pocas plazas para dar trabajo a tu equipo de precampaña por que se tiene a un servicio diplomático de carrera.

Por ejemplo, Manuel Camacho, Jorge Castañeda y Luis Ernesto Derbez no pudieron alcanzar la nominación presidencial de sus partidos o de manera independiente. El único ex canciller que alcanzó la postulación fue José Antonio Meade, sin embargo, no saltó de esa posición a las urnas. Recordemos que el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró titular de Desarrollo Social y posteriormente titular de Hacienda.

Ebrard conoce perfectamente las limitantes que tiene como plataforma la cancillería mexicana. Pero también conoce las ventajas y, sobre todo, los reflectores que te otorga representar a México en el exterior. La primera es por supuesto la mayor atención que ponen los medios de comunicación a la agenda de política exterior. Sin embargo, las relaciones internacionales otorgan pocos votos.

La segunda oportunidad de ser canciller es la imagen que proyectas como líder internacional y que te codeas con los gobernantes del mundo. El problema para las contrapartes extranjeras es que se negocia al mismo tiempo con el más alto diplomático y con un futuro candidato presidencial.

Por otro lado, Ebrard recibió dos encargos muy importantes del presidente de la República en temas muy calientes de política nacional como la adquisición de vacunas y negociar con el equipo de Trump la no imposición de aranceles extraordinarios en represalia por la crisis migratoria de centroamericanos que buscan ingresar de manera ilegal por México a EU.

Un problema que ha enfrentado el canciller es el nombramiento de algunos políticos como embajadores y cónsules que han sido un verdadero escándalo como Pedro Salmerón y Jesusa Rodríguez en Panamá e Isabel Arbide en Estambúl. El canciller ha logrado reducir el costo político de estas designaciones porque se sabe que las instrucciones llegaron desde Palacio Nacional.

Ebrard ha alcanzado muchos logros que no le serán reconocidos por su propio partido y el gran elector de Palacio Nacional para alcanzar la silla presidencial. Para alcanzar su sueño presidencial, Marcelo Ebrard tendrá que renunciar muy pronto para recorrer más las carreteras de México y visitar menos las capitales del mundo.

En la S.R.E. ya se barajan nombres para ocupar la oficina del piso 22 de la torre de cancillería en Avenida Juárez. Pero eso es materia para otra columna de Cuarto de Guerra.

Agenda estratégica: Hasta enero vendrán a México el presidente de EU, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Nos comentan que el canadiense estuvo esperando que coincidieran las agendas de Biden y López Obrador en diciembre.

POR GERARDO RODRÍGUEZ

