Ciberseguridad en la industria

Cuando era pequeña pensaba que en el futuro habría autos voladores, robots aquí y allá, casas inteligentes y el poder de controlar una urbe desde un solo punto. Ahora que he crecido, esa visión no ha cambiado mucho, la diferencia es que todas esas cosas ya han llegado. Quizás no todas con el alcance que imaginaba, pero están ahí. Ya sea en fase de prototipo como algunos autos voladores, así como la capacidad que hoy tenemos de encender las luces de nuestra casa con un comando de voz, que la aspiradora funcione sin que tengamos que estar detrás de ella, así como también un individuo es capaz de contaminar el agua de una planta tratadora estando a miles de kilómetros del lugar.

Como ya hemos hablado en otras ocasiones, cuando hablamos de tecnología, las ventajas y riesgos son dos factores que van de la mano con el potencial de cambiar nuestra vida ya sea para bien o para mal. Regresando al ejemplo de la planta tratadora, esto ocurrió el año pasado en Miami cuando alguien accedió al sistema de la planta de manera remota y trató de alterar los parámetros químicos del agua. El cibercriminal en cuestión habría intentado aumentar los niveles de sosa cáustica 100 veces más de lo adecuado (de 100 partes por millón a 11.100 ppm), pero, por fortuna, un operador se percató y los ajustó. De lo contrario, el agua habría llegado a miles de personas y generado una situación de riesgo masiva.

Según se explica, un operador detectó una intrusión cerca de las 8 hrs. de ese día, sin embargo, este primer intento no pareció sospechoso porque el software permitía el acceso a supervisores. En un segundo intento, unas cinco horas y media después, el ciberdelincuente tomó control del ratón logrando alterar la cantidad de sosa cáustica, lo cual fue detectado por otro operador. Es decir, lograron entrar, al menos, dos veces. La puerta de acceso en concreto parece haber sido un software muy conocido para poder dar acceso remoto a equipos, que se desinstaló tras el incidente.

Si bien este incidente no llegó a mayores ni hubo pérdidas que lamentar, este ciberataque expone nuestra fragilidad como sociedad ante el cibercrimen organizado y la poca madurez que algunas empresas y organizaciones tienen en sus protocolos y equipos de seguridad. En muchas ocasiones, esto no se debe a negligencia o falta de interés, sino por desconocimiento de los riesgos a los que se exponen o las brechas de ciberseguridad que el avance de la tecnología supone.

Metabase Q, empresa que lidera la ciberseguridad en América Latina, toma la batuta ante este problema y ofrece iniciativas para hacerle frente a estos indiviuos o grupos que ponen en riesgo nuestro bienestar, como contenido abierto al público en general sobre lo más nuevo en ciberseguridad así como webinars, newsletters y servicos por los mejores expertos del tema.

POR BIANCA M SANTOS

@METABASEQ

WWW.METABASEQ.COM

CONTACT@METABASEQ.COM

PAL