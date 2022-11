El fracaso de la marcha de la derecha

Durante varios días se colocó en el centro de la agenda pública la expectativa de una marcha con epicentro en la CDMX y supuestas réplicas en las capitales de todo el país. El motivo de la marcha era una supuesta defensa del INE y la convocatoria corría a cargo de un conjunto de “organizaciones de la sociedad civil”, algunos analistas proclives a la derecha se entusiasmaban con la aparición de un frente de oposición a AMLO al margen del PRIANRD que han resultado ineficaz para enfrentar en términos reales o de narrativa al presidente de México.

¿Y esto por qué es asunto de todes? A cualquier régimen le hace bien tener una oposición, la presencia de argumentos, de razones, visiones y contrastes sobre una misma realidad fortalece el debate y la opinión pública. Quizá por ello quienes se oponen a las decisiones del gobierno actual veían en la marcha un aliciente aglutinador ante el fracaso y extravío de los partidos de derecha. Sin embargo, la marcha también fracasó. No sólo no lograron la convocatoria que anunciaron (aunque aumentó respecto a ejercicios anteriores) la llegada de personajes impresentables como Vicente Fox, Roberto Madrazo o Alejandro Moreno Alito acabaron con la esperanza de quienes tenían alguna intención de aglutinamiento.

Son dos las principales razones. En principio la marcha fue convocada con una mentira, el INE no está en riesgo de desaparecer, o al menos no en el sentido que se ha intentado colocar en el discurso mediático predominante. La derecha puede no estar de acuerdo con la iniciativa de AMLO y así lo manifestará en el espacio donde se toman esas decisiones que son los recintos legislativos, claro que es legítimo sacar la discusión de esos recintos y llevarla a las calles, pero no con verdades a medias ni mentiras completas, la derecha no puede sostener que después del fraude de 2006, después de decisiones absolutamente cuestionadas de los tribunales electorales el país no requiera una reforma político electoral.

La segunda razón del fracaso son la mayoría de convocantes y asistentes. Mientras en la etapa de oposición de AMLO al régimen de derecha, su sola presencia representaba congruencia, consistencia o coherencia con años y años de lucha en los que sostuvo los mismos argumentos sobre las mismas causas, ampliamente explicados, socializados y consensados con sus bases, la presencia de gente como Fox, Madrazo, Zavala o Chong resulta artificial, contradictoria y hasta irritante para el sector mayoritario que según las encuestas respaldan como hace mucho no sucedía en México la gestión de un presidente.

La derecha, ahora la “no partidaria” ha perdido la oportunidad de articular una narrativa alejada de la denostación y de los engaños. La oposición se encuentra sin programa que los aglutine y sin liderazgo que los pueda encabezar, sin una oposición seria el debate no subirá su nivel y el lenguaje de odio se va a profundizar.

POR DANIEL SERRANO

