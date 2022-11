Sin duda, como México, no hay dos, y es que varios artistas, cantantes y gente del mundo de las bellas artes que son extranjeros concuerdan en que el público mexicano es inigualable. Debe haber algunas teorías que expliquen este fenómeno sociológico que tiene que ver con el fanatismo mexicano hacia sus ídolos.

Esta columna la escribo porque en ocasiones recientes, hemos visto cómo los mexicanos se “deshacen” por sus ídolos. No fue una casualidad que hubiera un mar de gente afuera del restaurante Contramar, en la Ciudad de México, que esperaba con ansias la salida de Dua Lipa para atiborrarla de halagos, para gritarle lo mucho que la amaban y para demostrarle su cariño a través de pancartas o cánticos que decían: “Dua hermana, ya eres mexicana”. Sin duda, lo que pasa en México no pasa en otro país del mundo, es por esto por lo que algunos cantantes icónicos se hicieron en nuestro país, tal es el caso de figuras del mundo de la música como Ricky Martin, Julio Iglesias, Miguel Bosé o Alejandro Sanz. ¿Qué me dicen del niño torero Julián López, “El Juli”?, quien abarrotaba las plazas de toros y tenía una afición importante, primero aquí, y luego en su natal España.

Si hablamos de deportes, el futbol es otro fenómeno. Las porras de los diferentes equipos del balompié mexicano son impactantes. En alguna ocasión vi un video de un fanático del Club América, quien bautizó a su única hija con el nombre de América por su amado equipo, en el video afirmaba que, si hubiera tenido un varón, le hubiera puesto Cuauhtémoc Blanco. Es inimaginable hasta dónde puede llegar el fanatismo.

Cuando Rosalía llegó a México sucedió un fenómeno parecido, y ni hablar de los boletos agotados de Bad Bunny que vendrá a nuestro país a ofrecer conciertos en diciembre.

Pero la pregunta sería, ¿qué tiene la sociedad y el público mexicano para llegar a tal grado de fanatismo? La gente se hace fan de algo o de alguien, primero por que le gusta, o porque se siente identificado con eso, o simplemente porque es aspiracional, pero la razón verdadera del fanatismo es que obtenemos algo a cambio (que la mayoría de las veces no es material), y con esto me refiero a algo emocional. Ser fans nos vuelve vulnerables y emocionales, nos hace ser felices, llorar, y además sentirnos parte de algo.

Por esto es por lo que el fanatismo radica en recibir algo a cambio de esa institución o de esa persona, que tal vez ni siquiera sabe que existimos. Curioso, ¿no les parece?

Cuando hablamos de fans y de la creación de íconos o ídolos seguidos por muchos debemos de tomar en cuenta la escala de valores de una sociedad que es determinada por la geografía, la época y las tendencias culturales que dominan en ese momento. Es por esto por lo que cada sociedad tiene a sus ídolos, cada país sigue a gente diferente.

Se podría analizar a una sociedad determinada a través de sus ídolos, porque nos da una idea de qué es lo que se está viviendo en ese momento. Los ídolos se convierten en reflejos de la sociedad de una época determinada.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

MAAZ