¿Ebrard el único que coquetea con la clase media?

Con la salida de Tatiana Clouthier, el gabinete de Andrés Manuel López Obrador se reduce a un grupo de colaboradores cada vez más leal o ciego, según se quiera ver, para el resto del sexenio.

Quizá sólo queda uno y se llama Marcelo Ebrard de esa ala dura, que le habla y coquetea a la clase media y quien le ayudó, indiscutiblemente, a López Obrador a llegar en 2018, sin contratiempos.

Causó polémica la manera en que López Obrador se despidió de su coordinadora de campaña, quien puso en juego el prestigio que le heredó su padre distanciándose de su propia familia y sin llegar a ningún puerto.

Desestimada desde el inicio, Clouthier no encontraba rincón o trinchera desde donde aportar algo más allá que una buena foto para meme o un tuit, a veces con evidentes faltas de ortografía. Se fue una más del gabinete que, prácticamente, nació muerto, porque sólo existe una persona y eso no es funcional aun con la mayor de las lealtades, para no decirle sumisión.

¿Quién más está próximo a salir? Porque los que quedan de manera significativa son corcholatas, pero sin ficha de cambio.

El libro que ha captado la atención del poder político y la opinión pública, El Rey del Cash, de editorial Grijalbo, revela, entre otras cosas, el esquema de Marcelo Ebrard, exjefe de gobierno de la Ciudad de México, sobre cómo pedía moche de hasta 20 por ciento a funcionarios de la administración pública para el movimiento de López Obrador.

El libro, de Elena Chávez, empezará a publicarse en las próximas horas, y también contiene anécdotas de la vida íntima del presidente.

El caso San Miguel Totolapan, donde el grupo delictivo de Los Tequileros ejecutó a 20 personas, evidenció que las redes sociales deben de revisar sus códigos de ética sobre la información que se divulga. Facebook permitió un mensaje de El Fresa, líder del cartel de la Familia Michoacana, donde revela que él era el objetivo de la masacre y narra cómo logró huir del lugar. José Alfredo Hurtado aseguró que dio indicaciones a su gente de eliminar a los rivales. Cuánta incongruencia y doble moral de Facebook que no permite publicar lenguaje que incita al odio, amenazas creíbles o ataques directos a un individuo o un grupo. Contenido que contiene autoagresión o violencia excesiva. A pesar de que esas son las reglas, el mensaje de El Fresa lleva tres días en la plataforma.

Uppercut: El exfiscal de Guerrero que llevó el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Iñaki Blanco, prepara una demanda contra el exfiscal general del mismo caso, Omar Gómez Trejo, por filtrar información que denigra a personas, revictimiza a las víctimas y pone en riesgo las investigaciones del incidente.

