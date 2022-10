La guacamaya de Cabeza de Vaca

La última actividad con fuero en redes sociales, Francisco Javier García Cabeza de Vaca la celebró con el huapango de la Guacamaya que subió en su Tik Tok. Se trata de un regional compuesto y cantado por José Luis Gallardo, alcalde de Jaumave, Tamaulipas, en homenaje a las aves de la entidad, caso que acaba de encender las alertas en el gobierno y Fuerzas Armadas.

La mañana del viernes, un día después de que se convirtiera en escándalo el hackeo histórico a la base informática de la Secretaría de la Defensa, el gobernador de Tamaulipas divulgó un video tomado a bordo de un autobús en donde viaja con el músico y funcionario de Jaumave, después de inaugurar un monumento a la Guacamaya. Vestido con ropa sport, Cabeza de Vaca dice:

“Nos encontramos en el trayecto de Jaumave a Palmillas y le quiero agradecer a nuestro alcalde José Luis Gallardo, mejor conocido como El Gallo, aparte de ser muy buen funcionario, muy buen alcalde, es cantautor y orgullosamente compuso una canción en homenaje a las guacamayas verdes, que son precisamente nativas y originarias de aquí, del municipio de Jaumave. ¿Cómo ves alcalde si te la avientas a capela para que la gente conozca esta bonita canción?”, le pide el gobernador mientras el autobús se mueve en el trayecto por carretera.

El bigote abundante y negro de El Gallo, no tardó en moverse después de decir que jamás imaginó que quedaría levantado un monumento de la guacamaya en Jaumave y que por azares Cabeza de Vaca asistiera a la inauguración. Asegura que lo compuso sin imaginar la coincidencia.

“Si mi cantada no falla yo se los digo señores/ yo se los digo señores si mi cantada no falla/ de mi tierra se detalla es una de las mejores/ le canto a la guacamaya ave de varios colores/ su alimento necesario en lo nogales se haya/ en los nogales se halla su alimento necesario/ y las ves volar a diario y Jaumave lo detalla/ y fue nombrado santuario de la hermosa guacamaya/ cuando ya quieren comer y de repente aparecen y de repente aparecen cuando ya quieren comer/ gente que no ha de entender y las espantan a veces, muchos no las puedes ver porque les roban las nueces”.

Fuentes de primer nivel hicieron llegar ayer al columnista de El Heraldo el video de la dedicatoria de Cabeza de Vaca al huapango de la Guacamaya. Después de consultar otras fuentes serias éstas revelaron que se dio acuse de recibo en las áreas de inteligencia, más después de la crisis política por el poder de Tamaulipas y la fuerte disputa poselectoral, cuya validez del proceso democrático del 5 de junio para elegir gobernador se llevó hasta la fecha límite, 72 horas antes de la toma de protesta, en donde hasta el Presidente López Obrador, salió al paso y denunció la presión política a autoridades electorales y de justicia tres días antes de que el morenista Américo Villareal sucediera al panista.

¿Coincidencia? Sea o no, desde el 25 de septiembre ya venía presumiendo Cabeza de Vaca el huapango. Los subió a su twitter y medios locales consignaron la composición pero pasó desapercibido. Anoche, el gobierno federal emitió alerta migratoria contra Cabeza de Vaca, informó Gobernación, debido a que existe una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

