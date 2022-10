Dos misiles mediáticos se anunciaron en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fueron presentados de tal forma que dieron la impresión de que pegarían directo a la línea de flotación del gobierno lopezobradorista.

El primero, el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, según Carlos Loret de Mola, reveló miles, quizá millones de documentos confidenciales de los militares.

El segundo, la publicación en la primera quincena de octubre del libro El rey del cash de Elena Chávez, quien fue pareja sentimental de César Yañez, actual subsecretario de Gobernación, el hombre que por muchos años fue la persona más cercana a López Obrador.

En una primera vista, el editorial de Loret respecto al hackeo impacta. En una segunda, ya no. Lo que supuestamente revelan los papeles de la Sedena lo conocíamos. Muchas cosas por boca del propio Presidente, sólo que ahora aparecen en papel membretado, con la firma del secretario y alguna nota de color.

Desde su infarto, la salud del Presidente es tema público. No ocultó ni sus dos contagios de COVID-19, ni su hipertensión, ni sus chequeos, propios de su edad y padecimientos. Quien esté libre de achaques cerca de los 70 años, que tire la primera piedra. Es falso que los expedientes médicos de gobernantes de otras partes del mundo sean públicos.

Es de todos conocidos que la Sedena es la quien ejerce el mayor presupuesto y, por lo tanto, tiene más contratos. El propio Presidente aceptó que fue él quien detuvo la detención del Obvidio Guzmán, los documentos hackeados sólo lo confirman.

Tal vez por la estridencia con la que se anunció, pero por la fragilidad del fondo y el pleito entre el Presidente y el periodista, en su conferencia del viernes pasado, López Obrador simplemente utilizó otra vez una canción de Chico Che para matar el tema.

Respecto al libro El rey del cash, hay expectación. Aún las librerías no lo tienen y ya hay lista de espera. En Amazon ya no hay disponibles y también debe esperarse. En la solapa se lee que es un testimonio de los 18 años en que la autora vivió con César Yañez. Dice que cuenta los detalles de cómo los operadores de AMLO consiguieron millones de pesos y cómo se sirvieron con la cuchara grande. Conocemos a la autora, pronto sabremos quiénes serán los mencionados, quiénes los entrevistados y qué pruebas aportan, más allá de su dicho. Sabremos si será un misil o un simple petardo. No prejuzguemos, esperemos al texto y al contexto en el cual fue escrito.

Que se conozca toda la información. Que toda sea pública. Que los que tengan algo que decir respecto a los documentos de la Defensa Nacional o el libro Elena Chávez que lo diga. Sobre todo, quiero saber quiénes son los hackers y porqué revelaron la información.

Es bueno confiar, pero es mejor no confiar. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?

Por Onel Ortiz Fragoso

@onelortiz

MAAZ