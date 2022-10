No es broma, Alito dice que tiene al mejor PRI de la historia

Con los foros: Diálogos por México del PRI, Alejandro Moreno busca levantar del suelo su credibilidad y liderazgo nacional humillado por el gobierno federal en los últimos meses al exhibir sus colmillos afilados y la larga cola del político campechano.

“México está por conocer al mejor PRI de todos los tiempos”, dijo ayer Moreno, metido en una burbuja en el auditorio Plutarco Elías Calles, desde donde dio el primer paso en busca de la sobrevivencia a los embates venidos desde el gobierno de la 4T.

Moreno es un representante de la generación actual que controla el partido, pero en su peor momento y con ideas rancias, de quienes administraron el Revolucionario Institucional en el pasado con corporaciones que se pusieron al frente del poder gobernante para crear una maquinaria electoral.

Los foros de Alejandro Moreno me hicieron recordar una charla que tuve hace un tiempo con Rogelio Hernández, académico del Colegio de México, quien ha estudiado como pocos al viejo instituto político, sobre el éxito en más de 70 años del PRI para aliarse con los grupos clientelares y administrar el poder.

La elite gobernante usada para institucionalizar a los liderazgos caciquiles en la que nació el presidente nacional del partido ya no está en sus filas y por eso Moreno termina siendo una figura pobre políticamente hablando, sin fuerza porque ni tiene la maquinaria electoral, ni a los caciques de su lado ni la credibilidad de un líder nato.

Mientras no haya voces internas que cuestionen lo que se ha hecho desde adentro del PRI y cómo se ha ejercido el liderazgo el Revolucionario Institucional no tendrá futuro, no podrá sacudirse el odio de quienes dejaron de apoyarlo por la manera en que sus gobiernos del pasado reciente ejercieron el poder.

Es decir, primero se requiere autocrítica y crítica sustentada al gobierno de la 4T antes de hacer pasarelas presidenciales para buscar a su candidato rumbo al 2024. No le va a ir bien al PRI mientras el morenismo conduzca, como lo ha hecho, al partido lo que le resta en esta administración.

Hasta Claudio X González, quien se mete aquí y allá desesperadamente, para enfrentar a López Obrador, ya huyó del PRI -aparecía en fotos en reuniones internas de ese partido y de la Coalición Va por México, pues los muchachos con los que se involucró en el juego tienen la cola larga y los dientes afilados, y busca nuevos cuadros para enfrentar a la 4T.

UPPERCUT: En redes se divulgó información ayer sobre Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, asegurando que usurpa el grado de maestro en derecho por la UNAM. La grave acusación me hizo recordar que, como parte de una investigación que realizó para elaborar un perfil político del funcionario -tarea pendiente-, obtuve hace un tiempo copias de sus estudios. Después de buscar en mis archivos encontré su constancia de examen de Maestro en Derecho de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Fes Aragón, donde además obtuvo Mención Honorífica, con fecha de examen: 17 de agosto de 2016. Su tesis fue la investigación Isla Bermeja. A ver si don Zoé ya se pone a tramitar su cédula ante el Registro Nacional de Profesiones porque como muchos alumnos o egresados de la máxima casa de estudios y otras universidades terminó el plan de estudios, pero no ha ido por la cédula.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

