La sustituta de Vicente Fernández en el mundo sin duda es Ángela Aguilar

Ángela Aguilar es sin lugar a dudas la sustituta de Vicente Fernández, ella ya demostró que, pese a su corta edad, tiene una increíble voz, mucha personalidad y demasiada fuerza y carácter.

Ángela Aguilar cuando toca un escenario entra pisando fuerte con presencia, enjundia, sentimiento y un estilo muy propio que se llama carisma y personalidad avasalladora que rara vez vemos en las intérpretes de música mexicana, con ella vemos que no basta con llenarte de moños la cabeza. La niña de Pepe Aguilar tiene todo para ser figura.

SABRINA SABROK NO SUFRE DE FIBROMIALGIA SINO DE “BUSTOMIALGIA”

Sabrina Sabrok es como “la Michael Jackson”, sólo que ella no necesitó blanquearse, fuera de eso, se ha hecho todo tipo de cirugías estéticas tanto en el cuerpo como en la cara donde lleva más de 20 intervenciones.

A pesar de que Sabrina era guapísima ella está obsesionada en convertirse en una muñeca. El problema es que duerme boca arriba y medio sentada, no se puede voltear porque el peso le gana y se cae de bruces de la cama.

Sus dolores no provienen de la fibromialgia sino de la “bustomalgia”.

Ha corrido con suerte, porque no es que se haya dado una manita de gato, 20 cirugías plásticas son muy dolorosas pues te cortan músculo, piel, te jalan por aquí y te jalan por allá, sin embargo su cirujano la ha dejado bien y no la han desfigurado, la ha embellecido como un escultor que la mejora en vez de deformarla, ya que a sus 50 años está más linda que cuando tenía 30 y los hombres la siguen buscando.

DICEN QUE A LUPILLO RIVERA SOLO LE QUEDA ESPACIO EN EL PATIO TRASERO PARA SEGUIR TATUÁNDOSE

Dicen que Lupillo se sigue tatuando, aquí la pregunta es: ¿A poco le queda espacio para tatuarse? ¿A no ser que se tatue en el “patio trasero”? A primera vista no se le ve ni un pequeño espacio libre.

RAQUEL BIGORRA: “NO SE SI ALEJANDRO LE DA MANUTENCIÓN A AYLIN MUJICA NI PREGUNTO, YO ESTOY PARA SUMAR”

“El hijo de mi esposo Alejandro me mata de dulzura cuando los domingos me dice: -Raque, ¿qué quieres que te haga de desayunar?- y es que él guisa igual que su papá y aunque ya es mayor de edad, ayuda en todo, incluso a poner la mesa.”

¿Alejandro, tu marido le sigue dando manutención a Aylín?

“No sé, yo no me meto en esos arreglos, aprendí que no hay necesidad de meterte donde no debes, durante mucho tiempo siempre quise lograr reunificaciones familiares, pero ya no me meto, yo estoy para sumar, pero tampoco me paso de la raya, es más si Aylin y Alejandro hablan o no hablan ni siquiera lo sé”.

¿Aylin le habla a su hijo para preguntarle cómo está?

“Cuando Ale está conmigo no he escuchado que se llamen ni tampoco le voy a preguntar -¿Hijo hablaste con tu mamá?”, concluyó la bella Raquel Bigorra.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ