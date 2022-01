Carta a los Reyes Magos…

Queridos patrones del Oriente: siempre un nuevo ciclo de 365 días viene cargado de ilusiones. A pesar de vivir una de las situaciones más complejas de la historia como una pandemia que sigue paralizando al mundo en muchos sectores, no paran los deseos, aunque con el paso de los años, nos remitimos cada vez a darle menos valor a lo material, y la primera columna del 2022 no será la excepción

Propongo regresar a las etapas del trueque al menos por esta ocasión. En vez del oro, denle riqueza, sobre todo, de índole mental, a los directivos de la Liga MX, para que se den cuenta que mientras mejor hagan las cosas en lo deportivo, en lo económico se verán favorecidos. Que gestionen de una vez por todas el regreso de nuestros equipos a la Copa Libertadores y podamos verlo en los próximos años. Con todo y los errores que hemos criticado de directivos anteriores, por lo menos tenían al país compitiendo en grandes planos internacionales y México demostró ser muchas veces el tercer mejor equipo de América.

Que se vuelvan a priorizar las fuerzas básicas. Para estar en el máximo circuito se exige tener categorías inferiores y de poco han servido. Que muchos equipos tomen el ejemplo de Santos y Atlas. El año anterior demostraron que

lo más importante no es atiborrar a sus escuadras de jugadores foráneos, uno siendo subcampeón, y el otro añadiendo su segunda copa a las vitrinas después de 70 años.

Cambiaría el incienso por el culto que se le debe rendir a la buena competencia deportiva que siempre debe imperar, y que en México poco a poco va pereciendo; 17 jornadas soporíferas nos tenemos que chutar repletas de altibajos e irregularidades.

Llevamos dos torneos consecutivos teniendo los peores registros de toda la historia. Claro, lógico si se considera que el lugar 12 de la tabla puede ser campeón y el descenso ha sido erradicado. Los números son infranqueables y no mienten.

A promover también la competencia en canteras y la motivación para que los jóvenes sientan que algún día pueden debutar en primera división y sus torneos no estén ahí como mera cuestión protocolaria.

Que sirva la mirra, pues, para darnos cuenta que deportivamente el futbol azteca muere de a poco con las determinaciones absurdas de los de pantalón largo.

Esperemos que no llegue el momento en el que este tenga que ser embalsamado por caer a la tumba, de, por ejemplo, no calificar a un Mundial por tanto compadrazgo que hay en la selección y que se convoquen a los jugadores que se encuentran en mejor momento. Que no tenga que llegar un episodio de fatalidad para que podamos empezar a resucitarlo, cuando aún este sigue vivo. Aunque Claro, si la única manera de que haya transformaciones de fondo implica que México no vaya a un certamen de tal envergadura, con todo el dolor que ello implica, también lo aceptaría, pero ojalá llegue una mente brillante a la cúpula directiva que sea persuasiva y promueva los cambios necesarios para evitar una tragedia futbolística. Que así sea.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

