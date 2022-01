¿Qué pasará con la moda en 2022?

Como todos los inicios de año, tenemos ideas y proyectos que nos gustaría realizar, pero a partir de 2020 hemos aprendido que debemos adaptarnos al nuevo mundo sin poder “futurear” mucho. Durante los pasados dos años hemos cambiando nuestras prioridades. Nuestra manera de comportarnos , de vivir, de vestir, han cambiado 360 grados. Hoy sabemos que nuestro único lujo es la ¡SALUD!

Con esto en mente, me pregunto ¿qué pasará con la industria de la moda durante este 2022? Ahora más que nunca buscamos lo que nos hace sentirnos cómodos para realizar todas las actividades a lo largo del día. La moda nos permite comunicarnos, personalizarla para expresar nuestra manera de ser, jugar con ella y mostrarnos al mundo como queremos que nos vea.

Los creativos nos han dado muchas y muy buenas propuestas para vestir en este 2022, dentro de las cuales encontramos gran variedad de prendas en tejido de punto que no sólo son muy cómodas, sino que nos permiten estar bien presentados. Es así como encontramos prendas que podemos sobreponer una con otra de acuerdo a nuestro gusto, recordando siempre que ellos proponen y el consumidor decide .

Hoy más que nunca debemos buscar marcas que se apeguen a la sustentabilidad, como consumidores responsables debemos buscar prendas de buena calidad, pensando en conservarlas por años, y cuando ya no las vayamos a usar, reciclemos, para que otra persona la pueda disfrutar.

Otra pregunta que me hago es ¿regresarán las grandes audiencias a los desfiles presenciales? Por el momento no lo veo posible; el British Fashion Council canceló los desfiles de moda masculina que se iban a llevar a cabo a finales de este mes. Milán y París aún no saben si se logrará llevar a cabo su temporada en el mes de febrero; en Fashion Week Mexico pensamos seguir con los eventos PHYGITAL , presenciales con una reducida audiencia, fortalecidos con la comunicación omnicanal.

El universo digital sigue avanzando y proponiendo diferentes alternativas. Muero de curiosidad por ver el Metaverse Fashion Week que se llevará a cabo durante el mes de marzo, estoy segura que nos van a sorprender.

Sin embargo, les soy sincera, prefiero la diversidad e individualidad con que se presentan las propuestas de los creativos en campañas y desfiles. Pienso que las prendas son creadas para portarlas y disfrutarlas, lo cual los invito ha hacer COMPRANDO NACIONAL.

BEATRIZ CALLES

@beatrizcallest

MAAZ