Acosadores al poder

Hubo, es justo decirlo, voces que se dejaron oír, y me refiero a voces que están claramente incrustadas en la 4T: que cómo es posible que propongan a Pedro Salmerón para la embajada en Panamá, con las acusaciones que colecciona por acoso sexual lo mismo en el ITAM, que en el movimiento obradorista. La pregunta es válida. Dado que resulta un poco difícil de creer que el ITAM y la 4T, en improbable sincronía, hayan hecho un montaje nivel asesinato de Kennedy para desacreditarlo, lo que procedía era respetar la exigencia del propio Salmerón, es decir, respetar la presunción de inocencia, y congelar cualquier nombramiento a su beneficio hasta que, como ha prometido reiteradamente desde hace ya muchos meses, demuestre, en ejercicio de su libertad, que todo son mentiras, mala fe, compló. Pero no. A la hora de escribir estas líneas, las pruebas que promete siguen en el cajón, mientras que la idea de asignarlo a Panamá –a pesar, por si fuera poco, de su nula experiencia en esas lides y de su tendencia al insulto, siempre a la prudente distancia de las redes– seguía muy en pie, con el espaldarazo del tlatoani en la Mañanera. Que no hay denuncias formales, alegó el presidente. No, pues órale, ¿verdad, cuatroteístas rebeldes?

La pregunta es: ¿les sorprende? Luego del nombramiento, se multiplicaron también los recordatorios de que en el país de uno, ese en el que todo lo palomea o tacha el hombre de Palacio, que dicen que es el presidente más feminista de la historia, Salgado Macedonio, acusado ya no de acoso, sino de violaciones, fue respaldado sin ascos. Normal. Pasa que el titular del Ejecutivo es el mismo que está a la greña con los movimientos feministas, porque, entre otras cosas, es el mismo que se negó a hablar de un feminicidio a partir del argumento de que distraía la atención de la rifa del avión. O sea, el mismo que cerró las estancias infantiles y los refugios para mujeres maltratadas, que es el mismo que dijo que a los escuincles los podían cuidar sus abues si sus mamacitas querían trabajar, que es el mismo que dijo que las mujeres son la más importante institución de seguridad social del país porque cuidan a las cabecitas de algodón, que es el mismo que mató los recursos para detectar el cáncer de pecho, que es el mismo al que le parece normal ir por los caminos del sur mordiendo a niñas en los cachetes, que es el mismo que, de vuelta a esa trifulca, dijo que el feminismo era una moda.

Así que, insisto, no hay sorpresas. Es por eso, no sé si lo notaron, cuatroteístas críticos, que el líder moral mismo les aplicó el otro día desde la mañanera un espectacular, inapelable, “Y háganle como quieran”, luego de piropearle a Salmerón su trabajo como historiador. Así pues, se los sugiero fraternalmente: no le pidan cuentas a Marcelo Ebrard. Es la ventanilla equivocada.

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

@JULIOPATAN09

