¿Sabe usted qué es lo que está respirando?

Al hecho de vivir en un valle metropolitano inseguro, ruidoso y con frecuencia maloliente, debemos agregar eso que respiramos y bien a bien no sabemos lo que es. Dé usted por seguro que no es un aire limpio y bienhechor. Años atrás, las autoridades capitalinas, desmenuzaban sus análisis y nos ofrecían de qué y por qué teníamos contingencia ambiental; incluso supimos que “los Imecas” eran algo muy dañino. Se nos aconsejaba resguardarnos, no hacer deporte al aire libre y tomar una mayor cantidad de agua.

Diez años más tarde, los estudios de Proaire ( Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire) reportan un especie de apocalípsis aéreo. Veamos, las partículas que flotan son tan diminutas que se miden en micrómetros, es decir, la milésima parte de un milímetro. ¿Y de qué están compuestas? Sabemos que eso que escapa de los autos, motos y camiones es monóxido de carbono, que el fecalismo y detritus de orina humano y animal están lo mismo que partículas de hule de neumáticos y de asfalto que se desprende entre brincos y baches.

Pero eso no es todo, la exposición a eso y a partículas catalogadas PM10 y PM25 son tan dañinas para la salud, que pueden causar asma, enfermedades respiratorias, cardiopulmonares, cardiovasculares y la prevalencia de conjuntivitis. Últimamente, mediciones de Nutrición y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, han notado una preocupante desaceleración en la mejora de la calidad del aire debido a la alta concentración de partículas suspendidas.

En efecto, cuando “estábamos mal”, teníamos la impresión de que las cosas podían mejorar, y la creación de organismos reguladores y autónomos nos daban el crédito, así como saber que los grandes debates se daban en las universidades, en los partidos, en los sindicatos.

Ahora no hay nada de eso: hay contaminación que enferma, que reduce la salud y terminar por reducirnos la vida: mata. No hay un gramo de exageración, todo lo contrario; se han asociado las partículas PM25 al cáncer de riñón y vegija, a la embolia pulmonar y a infartos al miocardio, así como a accidentes cerebro vasculares, uff.

La lista podría continuar, ya que en los años que vivimos, reina la mediocridad y alcanzamos a ver que la principal característica de un gobierno decadente, es su incapacidad de adelantarse a ver y a generar sus propias defensas. Pareciera que no hay autoridad que preste atención a ese lento suicidio en que estamos empecinados, ya que vivimos el triunfo parasitario, incapaces de comprender que en lugar de palabras y sonrisas, requerimos resultados con urgencia.

POR RAÚL CREMOUX

ESCRITOR Y PERIODISTA

@RAULCREMOUX

PAL