El partido naranja va por los resentidos

Mientras que en Morena, PRI, PAN y PRD militantes de poca y mucha prosapia luchan cuerpo a cuerpo para obtener una candidatura, de cara a los comicios del 5 de junio en seis estados, en Movimiento Ciudadano estiran la mano para cachar a los resentidos, hombres y mujeres que no fueron tomados en cuenta para las nominaciones en los partidos que militaron por décadas.

Un caso ya se materializó: el de Alejandra García Morlan, quien después de militar por 24 años en Acción Nacional, renunció a sus filas el 21 de diciembre y se inscribió el viernes como precandidata de MC a la gubernatura de Oaxaca.

Se fue dolida con Marko Cortés. Le dijo que no la representa ni lo veía con liderazgo. Pero no es la única.

Algo parecido declaró Patricia Flores, quien renunció también al PAN el 5 de enero, para sumarse a las filas del partido naranja y buscar la gubernatura de Durango, que gobierna José Rosas Aispuro. Dicen las malas lenguas que ya no figuraba ni representaba nada en el blanquiazul, sin embargo, algo le vieron las huestes de Dante Delgado para ficharla como su carta fuerte en un estado que se disputan Morena y el frente opositor. Y si nos atenemos a las encuestas, es una entidad que se le podría ir de las manos al partido azul, cosa que buscará aprovechar MC.

Otro estado al que irá a cachar candidatos es Aguascalientes.

Entre hoy y mañana tendrán el resultado de una encuesta que levantó el partido para medir a otros dos panistas: Fernando Herrera, vocero del CEN, y el senador Toño Martín del Campo. La decisión está tomada. De entre ellos saldrá el candidato de los naranjas en la entidad hidrocálida, haciendo alarde del viejo adagio popular: para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Es decir, a la panista Tere Jiménez, favorita de las encuestas, le mandarán otro azul para competir por la gubernatura, que gobierna Martín Orozco. Falta ver cómo actuará MC en las demás entidades con elecciones (Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas). ¿Continuará con la estrategia de cachar resentidas y resentidos para crecer su presencia, sus votos y en una de esas, obtener otra gubernatura? La pregunta cobra relevancia porque la directiva de ese partido está determinada a no aliarse con nadie.

•••

Mucho han dado de qué hablar las recientes declaraciones del senador Ricardo Monreal. Dijo que, si no resulta ser el candidato de Morena en 2024, se habrán impuesto los “radicales” y la democracia interna quedará en entredicho. Lo que no dice es que, de cara a la sucesión presidencial, cada vez son más frecuentes las pláticas con Dante Delgado, dirigente de MC, y no necesariamente para afinar la estrategia en defensa de José Manuel del Río, preso en Veracruz.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La política no es un asunto propicio ni de filósofos ni de moralistas; es el arte de sacar de una situación determinada el mejor partido posible”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

PAL