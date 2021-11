Sindicalismo, entre la burocracia y la delincuencia

La implementación de la Reforma Laboral fue uno de los temas tratados en la llamada “Cumbre de Washington”. Y uno de los asuntos que quedó pendiente, pero no olvidado por el gobierno de Joe Biden, fue la democracia sindical en nuestro país.

Sin embargo, desaparecer los llamados “sindicatos blancos” y “contratos de protección” no ha sido una tarea fácil para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los esfuerzos no han rendido grandes frutos aún entre Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y su joven equipo, conformado por Esteban Martínez, titular de la Unidad de Implementación de la Reforma Laboral, y Alejandro Encinas Nájera, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales.

Son escasos los resultados y proyecciones de efectividad de esta importante reforma.

Un botón de muestra es lo que ocurre desde hace dos años con la sucesión en la dirigencia del Sindicato Mexicano de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

La autoridad no ha podido responder con satisfacción a los reclamos sobre anomalías en el proceso.

Existen ya unas 400 denuncias por irregularidades en las votaciones. En la mayoría de ellas se habla de que hay mano negra y de que gente afín al ex dirigente Carlos Romero Deschamps quiere mantener el control en la mayoría de las 34 secciones que conforman tan añejo sindicato.

Y otra vez, como ocurrió en el conflicto laboral de la Refinería de Dos Bocas, importantes personajes de Morena, como la senadora Cecilia Sánchez, acusan una mala actuación de la autoridad laboral. La legisladora reclamó que el proceso de sucesión se haya aplazado durante dos años y que la elección de los representantes de cada sección sindical se haya hecho en diferentes fechas. Eso sin duda, dice la senadora y otros representantes de los trabajadores, favorece a los afines a Romero Deschamps. Lo peor no es eso en todo el proceso de democratización de los sindicatos. Dejar decidir a los trabajadores es una tarea compleja realizada, en muchos casos, mediante la simulación y a punta de pistola. Y es que, de acuerdo con expertos en la materia, los contratos de protección han sido utilizados por “organizaciones sindicales” aliadas con la delincuencia organizada para extorsionar a las empresas. No existe cifra negra ni denuncias formales sobre este fenómeno. Y tal parece que eso no es tema para la implementación de la Reforma Laboral.

En la mira de la Secretaría del Trabajo no figura para nada el riesgo en materia de seguridad para las empresas. Tal parece que su papel es el de estatuas de sal que solo pueden atestiguar una guerra de sindicatos por arrebatar contratos colectivos de trabajo a punta de pistola o mediante la simulación para que permanezcan los rancios y vetustos caciques de siempre.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente.”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

PAL