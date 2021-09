El Informe de Gobierno del 1 de septiembre fue una fantasía narcisista. El verdadero informe debió haber comenzado por cuatro rubros, sólo por señalar algunos, a los que desde luego les debieron seguir muchos más en donde la administración va muy mal.

Esos son: el pésimo manejo de la estrategia para enfrentar el COVID-19, el aumento en la pobreza, el costo del aeropuerto que nunca existió, y el suministro de energía eléctrica. De la inseguridad ya ni hablamos, simplemente no se ha hecho nada, por lo tanto no hay nada que informar.

La criminal estrategia para enfrentar el coronavirus ha sido simplemente mortal. Los datos de la Secretaría de Salud son incorrectos. La cifra de muertos es 2.45 veces mayor a la reportada. Su estrategia es simple, minimizar los daños causados y no declarar dolosamente miles de fallecimientos por SARS-CoV-2. En el tema de vacunación estamos aún peor, no ha sido “vacunado” más de 50 por ciento de la población y aún no se cuenta con una estrategia clara para vacunar al 80 por ciento. No contamos con una base de datos abiertos de vacunación. México es el tercer país con más decesos.

La pobreza ha aumentado; según datos de Coneval entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza. En 2018, 61.1 millones ganaban por debajo de esa línea; hoy son 70.9, y creciendo. La pobreza en tiempos de COVID-19 aumentó de 48.8 a 56.7 por ciento, por la pandemia y la falta de apoyo gubernamental a sectores vulnerables. Uno de cada cuatro mexicanos padece pobreza extrema por ingreso.

No podemos olvidar el aeropuerto que nunca tendremos, pero el costo es peor que si lo hubiéramos tenido: 331 mil 996 millones, un incremento de 231 por ciento con respecto a lo dicho por el Presidente. Su estimación de 100 mil mdp no incluyó gastos relacionados con costos no recuperables de inversión, litigios y obligaciones pendientes.

El suministro de energía eléctrica, ineficiente, caro y malo. Con la iniciativa de reforma al sector, el costo anual aumentará entre mil 350 y dos mil 750 millones de dólares, lo que se traduce en incremento en las tarifas y en subsidios gubernamentales a la CFE. Atentar contra la competencia ha producido un descenso de 74 por ciento en la inversión extranjera directa, y para septiembre de 2020 había decrecido 82 por ciento, en relación a 2018. El amor ochentero del gobierno hacia las energías fósiles provocará un aumento de emisiones contaminantes de entre 19 y 28 millones de toneladas, y cerca de 29 mil muertes prematuras. Por si fuera poco, el Presidente acaba de asignar 73 mil 280 millones de pesos por créditos fiscales a Petróleos Mexicanos.

Y estos son sólo unos pocos rubros, si quisiéramos utilizar éste espacio para analizar la deficiencia en la administración pública, serían décadas de escritura señalando el daño causado a México en su presente, ya no digamos a su futuro.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

@JOSE_LAFONTAINE

