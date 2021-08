Tolerancia cero a la venta de citas en la red consular mexicana

La venta de citas en los consulados de México tiene historia. Hace apenas once años, cuando no existía un call center o un sitio web para agendar citas, las personas hacían filas desde la madrugada para tramitar documentos y había quienes vendían su lugar en la fila a cambio de unos cuantos dólares. La puesta en marcha de un sistema centralizado de citas significó un importante avance. Actualmente, las personas acuden de manera ordenada a obtener sus documentos y esperan en promedio menos de una hora para recibir un pasaporte en los consulados de México en Estados Unidos o en Canadá; un estándar de atención que ha sido reconocido y replicado por otros países.

El sistema de citas Mexitel sin duda es perfectible y ha enfrentado importantes momentos de saturación; el más reciente se ha derivado de la pandemia. Desafortunadamente, hay personas que al advertir la creciente necesidad de los connacionales han encontrado la manera de lucrar con ella. En la mayoría de los casos, los gestores que aseguran tener acceso al sistema de citas de Mexitel tan solo usan los datos personales previamente compartidos por los interesados, para hacer citas desde una o varias cuentas. Además de representar un abuso y aumentar de manera significativa el ausentismo en las citas, estas prácticas han opacado injustamente el gran trabajo que realiza la red consular mexicana.

Por ello, a partir de febrero de 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores emprendió una estrategia frontal en contra de la venta de citas. Además de incrementar la disponibilidad de citas en los consulados, la Cancillería entabló conversaciones con directivos de Facebook, quienes accedieron a modificar sus políticas de uso para prohibir dentro de la plataforma las publicaciones relacionadas con gestoría de citas en los consulados. Adicionalmente, se ha restringido a cinco la cantidad de citas que pueden hacerse desde una sola cuenta en Mexitel y se efectúan revisiones aleatorias permanentes para identificar el uso de datos personales por terceros.

De forma paralela, se ha generado una lista negra de correos en donde se detecta un uso indebido del sistema Mexitel; se ha trabajado en la capacitación de los operadores; y se ha emprendido una campaña permanente de comunicación con tres objetivos. Primero, se ha puesto en marcha una política de absoluta transparencia respecto a la disponibilidad de las citas en nuestros consulados; cada semana nuestros consulados anuncian la cantidad y periodicidad de las citas disponibles. En segundo lugar, se han compartido tutoriales y se han modernizado nuestros sistemas para hacer más amigable su uso. Finalmente, se ha invitado a los connacionales a no acudir a gestores y no compartir sus datos personales.

El programa emprendido por la Cancillería ha rendido frutos. El 80% de las publicaciones en Facebook sobre venta de citas ha sido eliminado; más de 1,600 correos que han hecho mal uso del sistema Mexitel han quedado definitivamente bloqueados; y el 10% de las citas auditadas ha sido cancelado. En contraste, en lo que va del año se ha atendido a más un millón y medio de personas con cita; se han expedido más de dos millones y medio de documentos; se han roto récords de emisión en más de diez ocasiones; y se ha reducido el ausentismo a menos del 15%. Estas cifras no tienen precedente.

En las catorce visitas a consulados de México en Estados Unidos que he realizado en lo que va del año, he podido constatar el gran compromiso, dedicación e integridad del personal que labora en nuestras representaciones. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse un lamentable caso reciente, identificado en el Consulado de México en Fresno, California. Allí se descubrió por medio de las cámaras de seguridad que un guardia de seguridad, coludido con una persona que laboraba en la representación, recibía dinero a cambio de atender a personas sin cita. Estas personas fueron inmediatamente cesadas y no volverán a trabajar para la red consular mexicana; sus casos están siendo investigados por las autoridades competentes. Reiteramos que frente a estas prácticas nuestra política será de tolerancia cero.

POR JAIME BRACHO

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS CONSULARES EN LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

MAAZ