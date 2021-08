Todos le ruegan a Marimar Vega… ¡Algo muy especial tiene!

TODOS LOS HOMBRES LE RUEGAN A MARIMAR VEGA, LE OFRECEN ANILLOS DE COMPROMISO Y DE MATRIMONIO Y ELLA LOS DEJA A TODOS... ¡ALGO MUY ESPECIAL TIENE!

Qué afortunada es Marimar Vega, muy suertuda en el amor, a ella le ruegan, le ofrecen anillos de compromiso y matrimonio mientras a otras no les ofrecen ni les proponen nada.

La hija de Gonzalo Vega nunca ha sido rogona con nadie, ella es la que deja a todos sus enamorados que por algo la buscan; ¡y no ha dejado a cualquiera! Ya casada dejó a “El Güero” (Luis Ernesto Franco), dejó al bello Horacio Pancheri que la amaba y ahora está pensando si le da el sí al director de fotografía, Jerónimo Rodríguez, a quien conoció en la producción de la segunda temporada de la serie “El juego de las llaves” que ya le dio el anillo de compromiso, viven juntos y quiere envejecer con ella pese que hoy en día los hombres no son los que están queriendo mucho amarrarse ni nos quieren hacer el favor, pero a ella la persiguen ¡algo maravilloso tendrá!

Aún no se quiere casar con Jero, lo está pensando, esta vez ella quiere tener bien plantado su corazón antes de firmar el papelito.

SERGIO GOYRI: “EL PEOR NEGOCIO ES CASARSE VARIAS VECES PORQUE EN LA REPARTICIÓN DE BIENES SIEMPRE SALES RASPADO”

Por lo visto el peor negocio es casarse varias veces con distintas esposas y dejando hijos de una y de otra porque tienes que ir repartiendo hasta que ya no te queda nada y cuando no tienes nada ya tampoco te queda ningún “sex appeal”, pero los hombres se siguen enredando una y otra vez en el juego del amor.

Después de su separación hace ocho años de Telly Filipini, madre de sus tres hijos menores, por fin Sergio Goyri se divorció oficialmente pero la repartición te deja con los bolsillos vacíos y muy disminuido en tu patrimonio, él mismo actor confirma que en la repartición de bienes salió raspado y es que cuando divides: -esto es tuyo y esto es mío-, ahí es donde el puerquito torció el rabito. Por eso muchas parejas aunque vivan separadas no se divorcian y la llevan durante años como nadando de muertito, pero la novia de Sergio Goyri, Lupita, aunque no piensa tener hijos con el actor, se quiere casar y él va a tener que repartir también con ella.

MANDAR A LOS NIÑOS A LA ESCUELA ES UN VOLADO, ¡LO MALO ES QUE LAS MAMÁS DECIDEN POR LOS PEQUEÑOS! EN EL CASO DE MAYRA ROJAS, ELLA DECIDIÓ QUE NO….

Mayra Rojas dice que sus hijos, como son pequeños, no volverán a la escuela el 30 de agosto y si es un volado, ¡malo si los mandas y malo si los dejas en la casa! Ya no es: -cara o cruz- sino vida o muerte, los dejas muertos de aburrimiento en casa o los mandas sin estar vacunados con riesgo de que se enfermen… Tomar la decisión de mandarlos o no se llama: libre albedrío, lo malo es que cuando se trata de pequeños, eres tu la que decides por ellos.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ