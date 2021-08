¿Quién es el bellaco energético?

Hoy en México estamos teniendo un estancamiento en el crecimiento de la población, ante los decesos de personas en los últimos 18 meses, y en el futuro inmediato causará problemas a la economía, al no tener la fuerza laboral y conocimiento de los que eran parte del desarrollo interno.

Al mismo tiempo, aumentó la pobreza, y deriva al tener a una población de 7.4 millones de personas que ganan entre uno a tres salarios mínimos de 2018 a 2020, repercutiendo en forma directamente proporcional, a la reducción per cápita de las personas, contrayéndose en 11 por ciento en el mismo intervalo de tiempo. ¿Por qué te preocupas de que hay más pobres? Sí, esto continuará creciendo.

No importa que tengamos programas en desarrollo social, éstos no ayudan a la economía, y al contrario bajan el ingreso per cápita al ser un dinero cautivo circulante. ¿Quién pagará por la energía, servicios o productos, al no circular dinero que no sea del presupuesto de la nación, que provengan de los salarios de la burocracia o programas?

Somos un país de servicios, y dependemos de los negocios y proyectos que pueden ser realizados por la inversión pública o privada, además de la certidumbre financiera, política, seguridad, y ahora de salud.

Un país inicia con el desarrollo económico, el cual está fundamentado en las actividades que realiza su población, y en México, la parte del sector secundario a donde inician los negocios, NO CRECE; por el contrario, los últimos tres años se ha contraído 2 por ciento.

Al no haber negocios, mucha gente es despedida, e ingresa al sector terciario, aumentando en 6 por ciento esta actividad, pero son contratados con salarios reducidos.

La realidad de la actualidad. Están apostando a que sólo el peculio provenga en su mayoría del gobierno, por medio de decisiones que conllevan a un control de las actividades del mercado, y el cual requiere que sean cubiertos en forma rápida ante los cambios generacionales de la forma de consumo energético. La economía no se moverá en un mercado, sin dinero, energía y salud.

Economía estacionaria, no genera crecimiento. Al no tener desarrollo interno, y que depende de la PEA, y ésta a su vez del crecimiento poblacional que pueda tener un poder adquisitivo; sin esto, de qué sirve tener empresas fortalecidas por el estado, no habrá quien pague por la energía transformada, al ser un país deficitario al importar energías primarias, y secundarias. ¿Quién es el Bellaco?

POR RAMSES PECH

EXPERTO DE CARAIVA Y ASOCIADOS

@ECONOMIAOIL

MAAZ