Americas Gold and Silver, que comanda Darren Blasutti, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las Secretarías de Gobernación, Trabajo y Economía, que comandan Olga Sánchez Cordero, Luisa María Alcalde y Tatiana Clouthier, respectivamente, para que intervengan de manera inmediata para reabrir la mina –tal como fue acordado hace un mes– con estabilidad y seguridad; de tal forma que los más de 300 trabajadores vuelvan a su trabajo.

Solicita que se honre la palabra y los acuerdos suscritos por los representantes del sindicato minero.

Americas Gold and Silver informó que aún no tiene posesión ni libre acceso a las instalaciones y los trabajadores no han podido regresar a su fuente laboral. Lo anterior debido a que los representantes del sindicato minero del senador Napoleón Gómez Urrutia, no han cumplido los compromisos realizados.

La visita de inspección realizada por representantes de la STyPS determinó que no existen riesgos de seguridad industrial para el reinicio de las operaciones, lo que confirma que jamás existieron hechos o factores atribuibles a la compañía, que justificaran el bloqueo que inició hace más de 18 meses.

Las observaciones y recomendaciones que resultaron de la visita, serán atendidas a la brevedad y formarán parte del plan de reapertura de la mina a fin de cumplir con la normatividad correspondiente.

NUEVO GOLPE

A pesar de que en España se perdieron más de 15 mil empleos por una ley que limita a repartidores de plataformas electrónicas de entrega a domicilio para contratarse con una sola empresa y no tener la opción de trabajar con varias de ellas, el diputado de Morena, Evaristo Lenin Pérez, quiere impulsar una reforma a la legislación laboral que va en ese mismo sentido. La empresa safeshopping.news advierte que ese déficit de puestos de trabajo puede ser peor en nuestro país que en la Península Ibérica, si para regular la industria del delivery no toma en cuenta las opiniones y necesidades de los trabajadores de reparto, mismos que —según un estudio del Colegio de México— constituyen una importante alternativa laboral de largo plazo para miles de personas, y más en un entorno de recuperación económica después de una crisis donde las apps han sido fundamentales para mantener buenos niveles de actividad comercial. “Esperamos que los legisladores tomen nota y no cometan el mismo error de perjudicar a quienes pretenden ayudar”, señaló safeshopping.news.

UN FRENTE MÁS

El presidente Andrés Manuel López Obrador, retomó el tema de la regularización de los autos chocolate. No obstante,

el mandatario señaló que se buscará un acuerdo con las agencias distribuidoras de vehículos, que como se esperaba, la noticia no fue bien recibida por los miembros de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), al mando de Guillermo Prieto.

