Unidos, en una sola voz, diversos medios de comunicación, entre ellos El Heraldo de México, se sumaron para rechazar, de manera enérgica, toda amenaza o agravio contra de la libertad de expresión, particularmente las que provienen del crimen organizado, por tratarse de algo inaceptable en un Estado de Derecho como en el que deberíamos vivir.

Se activa el mecanismo

El Presidente pidió a las Secretarías de Gobernación y Seguridad Ciudadana, que encabezan Olga Sánchez y Rosa Icela Rodríguez, proporcionar la seguridad necesaria a los periodistas que sufrieron agravios, por lo que el Mecanismo de Protección, que depende de la subsecretaría de Alejandro Encinas, se activó para brindar garantías y salvaguardar su integridad física.

La tercera vía

Desconcierto, por decir lo menos, provocaron las sorpresivas renuncias de Reyes Rodríguez y José Luis Vargas a la presidencia del Tribunal Electoral, tan sólo cinco días después de que se consumó lo que muchos denominaron como un “golpe de Estado”; sin embargo, todo apunta a que este mismo martes amaneceremos con nuevo presidente… o presidenta.

Una solución definitiva

Nos adelantan que el presidente Andrés Manuel López Obrador alista una nueva visita a Jalisco, para ir a Los Altos, junto con el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro. El principal objetivo es resolver de manera definitiva el problema social que ocasionó la construcción de la presa El Zapotillo, la cual está prácticamente terminada.

No entienden

Lamentable la postura misógina de la dirigencia del PT en Estado de México, al amenazar al Tribunal Electoral local sobre el retiro de una diputación a Joel Cruz, por no cumplir con la paridad de género. Nos dicen que el partido satélite de Morena no acaba de entender que estos fallos no obedecen a cuotas ni cuates, sino a criterios de género y disposiciones legales.

