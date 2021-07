Abusador de menores con fuero

México ocupa desafortunadamente a nivel mundial el primer lugar en abuso sexual con 5.4 millones de casos por año de acuerdo a la organización Aldeas Infantiles SOS.

En el 2020 a partir del confinamiento se incrementaron las llamadas de auxilio por violencia contra mujeres, niñas y niños, por abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.

Aldeas Infantiles SOS, dio a conocer que tan solo durante el 2020 en la primera infancia (hasta los 5 años) los agresores suelen ser: el padrastro, en el 30% de los casos; abuelos, en otro 30%, y tíos, primos, hermanos o cuidadores en el 40% restante.

Y peor aún, esta asociación informó que por cada mil casos de abuso a menores se denuncian 100 y sólo 10 van a juicio. De éstos, sólo un caso llega a condena! Es decir, impera la corrupción, la negligencia y la indiferencia de las autoridades para atender estos caso.

Un ejemplo es la manera en la que le han dado seguimiento a la denuncia hecha por un menor por abuso y violación sexual por parte del diputado ex morenista Saúl Huerta, el cual fue detenido el pasado 21 de abril en la Ciudad de México y ese mismo día fue liberado ya que por ser legislador, está blindado con el fuero que evita acciones legales en su contra.

A pesar de esto, sus compañeros de bancada en la Cámara de Diputados han hecho todo para evitar que se le quite su protección, el miércoles pasado fue convocada la Sección Instructora para definir los dictámenes de desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo, pero dos legisladoras no llegaron; la diputada Mary Carmen Bernal del PT, no se presentó porque no apoya el desafuero del petista Mauricio Toledo, y tampoco llegó la diputada Claudia Pastor, del PRI.

Acá entre nos, me dicen que en los pasillos de San Lázaro, aseguran que de nuevo no contarán con el numero de legisladores requerido para llevar a cabo la sesión que defina los dictámenes de desafuero pendientes, es decir parece que están dándole vuelta al tema y sólo quieren hablar de ello para despistar al enemigo.

Es por ello que los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD votarán a favor del periodo extraordinario promovido por MORENA para el próximo 12 de julio, solo si dentro de los temas a tratar están los desafueros de Huerta y Toledo.

Así que desde aquí veremos cómo se lleva a cabo o no la reunión convocada por Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora para desahogar dichos dictámenes.

De cualquier manera, a los diputados en la mira, les quedan dos meses de fuero, ojalá que para entonces sepan dónde están. O serán uno mas de esos miles de casos que no son atendidos a pesar las de las denuncias hechas. Una vez más desde el poder ven pasar la justicia…

POR SOFÍA GARCÍA

@SOFIGARCIAMX

MAAZ