“Un país, dos visiones. Es una tragicomedia lo que se observa cotidianamente. De todo hay dos o más versiones, la verdad objetiva que está en la realidad es negada sistemáticamente. Los que debían ser guía y líderes ejemplares, necesitan de más guía y de otros modelos verdaderamente honestos y conocedores. No se puede definir el rumbo, ni unir a una población, cuando no se tiene claridad en la cabeza, que es distinto de intención en la cabeza. Intención sí hay, la claridad no se aprecia”.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

