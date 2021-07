Mamá, los sicarios

Nadie quiere admitirlo, pero México se encuentra en guerra por distintos motivos y diferentes zonas del país. Sonora y Zacatecas encabezan el baño de violencia y sangre del pasado fin de semana. Pero no olvidemos Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Chiapas, por mencionar algunos.

Magdalena de Kino, Sonora, pueblo desconocido hasta el asesinato de Luis Donaldo Colosio, vivió horas de pesadilla. A 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, es objeto de la disputa de los cárteles del Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán. Al menos eso aseguran las versiones callejeras, porque oficialmente nadie dice qué está pasando. Todos tienen miedo.

De los varios videos que circulan por redes sociales de las horas de pánico que vivieron durante las balaceras, rescato uno. Una mujer y su hijo (unos 10-12 años) circulaban en su vehículo, a plena luz del día, por las calles de Magdalena de Kino. De pronto, se escucha una detonación al pasar de una camioneta de redilas, repleta de hombres armados. El niño sólo alcanza a decir los sicarios, los sicarios, mientras —entre sollozos— su madre pregunta ¿ya? Son sólo tres segundos que no dejan duda del terror que viven los habitantes de ese pueblo mágico. Y me pregunto ¿qué le diría el presidente López Obrador a ese niño aterrado por los asesinos del narco? ¿Abrazos, no balazos? ¿Qué los acusará con sus mamás o abuelitas?

Queda también el testimonio en video de otra mujer que estaba en la iglesia cuando comenzó la nutrida balacera. Tirada en el piso para protegerse, sólo le quedó encomendarse a Santa María Magdalena, San Miguel Arcángel y rezar con toda su fe, mientras las detonaciones de armas de alto calibre se alcanzaban a escuchar afuera. Las escenas se captaron desde terrazas, vehículos, vulcanizadoras (llanteras, como les llaman allá), esquinas y otros negocios.

Los habitantes de Magdalena de Kino han vivido los últimos días entre enfrentamientos en el día y recorridos de las fuerzas de seguridad en las noches. Son sólo los últimos de una racha de episodios violentos, en Sonora, durante las últimas semanas y meses. Algo está pasando. Y cuando le preguntaron al Presidente, respondió con generalidades, esquivó el tema y dijo que están atendiendo el tema de la seguridad. Esperemos que las mamás de los sicarios les jalen las orejas.

El regreso a clases, programado para el 30 de agosto, causa dudas. Los gobernadores están divididos, no saben qué hacer. El profesor Alfonso Cepeda, líder del SNTE, ha repetido que deberá ser de forma gradual y segura. Insiste en que no debemos bajar la guardia y se regresará a las aulas en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, bajo condiciones de protección e higiene. En esta coyuntura, el papel del magisterio toma una mayor importancia. Los profesores tendrán, además, la confianza de los padres en el cuidado de la salud en las escuelas.

