Amílcar subleva a Morena en Guerrero

¿Será revancha? Sin su hermana en la Secretaría de la Función Pública, Amílcar Sandoval, exaspirante a la gubernatura de Guerrero, por Morena, lanzó una grave advertencia a la gobernadora electa, Evelyn Salgado. Dijo que no será aliado de un gobierno que violente la voluntad popular, que, de facto, tenga “dos cabezas”, en referencia al senador Félix Salgado Macedonio. Ya le hizo mancuerna el líder estatal de Morena, Enrique Ríos. El mensaje no gustó en Palacio Nacional. Como repartidor de recursos de Bienestar, Sandoval ofrece material para el MP, dicen en el primer círculo de la gobernadora electa.

COAHUILA: Tan legítimas son las demandas de los maestros que están en paro desde hace 70 días frente a Palacio de Gobierno, que los obispos eméritos Raúl Vela y Francisco Villalobos exigen al gobernador, Miguel Riquelme, solución inmediata. Los mentores piden atención médica para jubilados. Es miserable escatimar para quienes forjaron generaciones de coahuilenses.

GUANAJUATO: Si el presidente López Obrador, no me recibe en Palacio Nacional, lo esperaré a que llegue al estado durante su gira de seguridad y ahí lo voy a ver, sentenció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, quien afirma que le urge tratar el tema con AMLO sobre la presa El Zapotillo, la seguridad e infraestructura; en la entidad no se han hecho obras en los últimos tres años.

CHIAPAS: En Morena, les vale mandarinas la ley o son ignorantes de sus obligaciones. Ahora se suma el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales, desesperado por meter la mano al presupuesto… para administrarlo obviamente, no sean mal pensados, adelantó su regresó a la alcaldía, con lo que violó la ley electoral. El Tribunal Federal Electoral, que preside Sofía Ruiz Olvera, le invalidará su triunfo. Castigos ejemplares a quienes violan la ley. Y él se dice abogado.

MORELOS: Al alcalde electo de Cuernavaca, José Luis Urióstegui (PAN), lo invitó el jefe de la policía estatal, Javier Calderón, para conocer el C-5. Le mostraron cámaras y armas, pero no le informaron de la estrategia. Se sintió disgregado.

MICHOACÁN: El Congreso del estado, encabezado por Yarabí Ávila, se hace de la vista gorda ante el secuestro y asedio del crimen organizado contra la población de Aguililla. Esperan una petición formal, dice Yarabí. ¿Acaso no tienen ojos e iniciativa? Se incendia una parte estado y no son capaces ni de enviar un mensaje de solidaridad. Miles de habitantes de Aguililla, por un Congreso que disfruta su zona de confort.

BC: Luego de ser sancionado por sus expresiones hacia las mujeres y que fueron castigadas como “violencia política de género”, el empresario Jorge Hank Rhon ofreció disculpas públicas y tomó un curso de “Introducción a la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, avalado por el Instituto Nacional de las Mujeres, que preside Nadine Gasman Zylbermann.

HIDALGO: El alcalde Sergio Baños se anotó un gol al convertir un contrato de arrendamiento de luminarias con la empresa Lumo Financiera, en una adquisición. Además, al alcalde priista le donaron 235 luminarias.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

dza