Por una educación pública de calidad

Más allá del regreso a las clases presenciales y de los modelos híbridos de aprendizaje -que son muy necesarios-, habría que pensar sobre cómo lograr que la educación pública sea de verdadera calidad, pese a la modalidad en la que se desarrolle.

Una vez que los estudiantes reanuden su regreso a las aulas, tanto ellos como los profesores se enfrentarán a otras brechas para restablecer la enseñanza-aprendizaje mermado estos 16 meses de ausencia en los planteles. Hasta el momento se desconoce el plan de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para regularizar a los estudiantes, hacer que quienes dejaron la escuela vuelvan y aplicar un censo de su población y su situación.

No es suficiente pensar sólo en jabón, gel antibacterial, alcohol, mascarillas (cubrebocas) y agua para un regreso a las aulas. Y me detengo en el agua, pues hasta hace unos meses la SEP informó que 23 por ciento de los planteles públicos no contaba con este servicio, alrededor de 46 mil 515 escuelas.

Por otro lado, como lo mencioné en este mismo espacio la semana pasada, en CDMX más de 70 por ciento de los padres no enviaron hoy a sus hijos a las clases presenciales, debido a la falta de certeza sobre el proceso de higiene y de enseñanza, por eso prefieren esperar hasta agosto, una vez que se conozcan las experiencias de quienes sí asistieron.

La humanidad atraviesa por su peor crisis, y es justo en este momento en el que no se puede dejar a un lado al sector educativo, pues su importancia en el desarrollo humano es primordial. Hasta el momento, el gobierno federal no ha anunciado un presupuesto especial para la infraestructura escolar, o apoyo para estudiantes cuyos padres hayan muerto de covid-19, esto pese a que se sabe que al menos 42 por ciento de los fallecidos por esta enfermedad eran jefes de familia.

Hoy es un día esperado para muchos, por un lado existen los enormes deseos de todos por retomar la normalidad, más ahora que CDMX fue declarada en semáforo verde, pero esto no significa que estemos libres de contagios o que la pandemia haya acabado. Lo que es un hecho es que hoy veremos qué tal nos va con el regreso a las clases presenciales y cómo evoluciona el modelo distancia-presencial, lo que sin duda es un gran reto.

Las entidades que vuelven a las aulas son: Ciudad de México, Aguascalientes, Sonora y San Luis Potosí; Estado de México tiene programado su regreso el 14 de junio. Morelos el 22 de este mes.

Colima, Jalisco, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Guanajuato y Durango regresaron a clases hace un mes.

Baja California, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Zacatecas, Baja California Sur, Querétaro y Tlaxcala aún no cuentan con una fecha definida debido a que no consideran seguro el regreso

SINCRONÍA: Este ciclo escolar concluye el 9 de julio.

POR KARINA ÁLVAREZ

K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

@KAFARK84

MAAZ