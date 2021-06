Sí hay coalición PVEM- Morena en SLP

El senador de Morena César Cervantes aceptó que, en la última reunión con sus compañeros de Legislatura y Mario Delgado, presidente del partido, sí fue enérgico con él por lo ocurrido en San Luis Potosí, pero asegura haber sido respetuoso.

“Yo tuve, en lo personal, una postura firme, una postura contundente sobre el tema que ocurrió en San Luis Potosí. Las decisiones de la Comisión Nacional de Elecciones fueron contrarias a lo que decían los estatutos para ocupar los cargos. Hice el señalamiento y, sobre los resultados que hubo en el estado, porque no nos fue nada bien, me queda claro que Morena entregó todo al Partido Verde ya que, al no lograr hacer de manera oficial la coalición, al final la hacen de facto”, dijo el senador a este espacio.

Aseguró que el apoyo al PVEM se reflejó también en la entrega de 15 diputaciones locales, mientras que a Morena no le tocó ni una. Y en la entrega de seis de cinco federales.

En este espacio se relató que, de acuerdo a uno de los asistentes, Cervantes sacó monedas para arrojarlas a Delgado.

“Lo único que hubo en ese momento, que fue lo que de una senadora despertó a la mejor un disgusto, fue que saqué un espejo al término de mi participación. Y en cuanto a las declaraciones del presidente nacional del Partido, Mario Delgado, donde refiere que va a ir por las personas que le jugaron chueco a Morena, yo le dije que le iba a presentar a uno y saqué un espejo para que viera su reflejo. Pero nunca hubo una falta de respeto, nunca hubo monedas”, explicó.

Cervantes sostiene que seguirá señalando lo que implica en San Luis Potosí esa coalición. Dice que la manera más burda de operar a favor del PVEM, como defensores del voto y de organizar a los coordinadores territoriales, fue el subdelegado de la Secretaría del Bienestar.

Al término de la reunión, contó el legislador, Delgado se le acercó, le palmeó el hombro y dijo: “¿Y mi espejito?”. Cervantes

contestó: “Si quiere se lo regalo para que se vea y no se le olvide quién falló”.

Situación caótica

La declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la SCJN de la prohibición del uso lúdico de la marihuana va a generar caos.

La decisión de la Corte excluye la materia tributaria, por lo inconveniente que sería dejar sin efectos a la administración pública, con los consecuentes impactos que ello acarrearía, de acuerdo con la ministra Yasmín Esquivel Mossa. La falta de regulación integral podría provocar una mayor situación de inconstitucionalidad por la falta de seguridad jurídica.

UPPERCUT: En el caso de la Universidad de las Américas Puebla, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, actúa como juez y parte en un conflicto judicial que inició desde 2009, pero que, al convertirse en fiscal, ya llevó a la cárcel a personas, y ahora se implementó un operativo en el centro de estudios de Cholula, Puebla.

