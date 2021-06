Este domingo 6 de junio, nos vemos en las urnas

Hoy México te necesita más que nunca. El próximo domingo 6 de junio no puede haber pretexto o excusa válida para claudicar a tu responsabilidad como mexicano; votar es un ejercicio de civismo fundamental para el desarrollo y el avance en la construcción de la democracia y de la ciudadanía. Tu participación es clave, porque solo así, siendo partícipe de la toma de decisiones, podremos aspirar a un mejor país.

En el ejercicio del voto siempre hay muchas cosas en juego, y esta elección es particularmente especial puesto que definirá el resto del sexenio e incluso cimentará la carrera con miras a 2024, por ello es fundamental que tu voto sea razonado, consciente y libre. El destino del país está en tus manos, y hay que entender bien esa responsabilidad, que es de todos; México nos pertenece y este domingo debemos demostrar que así es.

Este 6 de junio no debe haber lugar para la apatía ni el desdén hacía nuestra democracia, por más imperfecta que sea esta. Este 6 de junio debes dejar muy claro que estás aquí y que tu voz cuenta, que te importa tu país, tu familia y tus amigos. Este 6 de junio demostrarás que votar es vivir en comunidad; es ocuparse y preocuparse por el bienestar de todos.

Porque no se vale solo criticar y no hacer nada al respecto. Todos los días la gente se queja en redes sociales porque los servicios públicos son deficientes, porque los trámites en las oficinas gubernamentales son obsoletos o inútiles, porque el transporte público no funciona como debería, porque no hay seguridad, porque la infraestructura de nuestras ciudades se cae a pedazos… y la lista nunca termina, pero casualmente, algunos de los que se quejan, no salen a votar.

No podemos exigir si no participamos. Votar sirve, ejercer ese derecho genera cambios, así que lo que necesitamos es a más demócratas convencidos; a ciudadanos cívicos que exigen sus derechos pero que también cumplen con sus obligaciones.

Así como yo, que por medio de estas líneas te invito a que acudas a la urna y veles por tu país, así también te invito a que sigas mi ejemplo y motives a otros a salir del letargo, a que acudan este domingo a ejercer su derecho y su obligación como mexicanos. Hay que contagiarse del espíritu demócrata, es la única forma que tenemos para combatir aquello que no nos gusta y conservar lo que sí.

No hay que darle más vueltas al asunto. Este domingo 6 de junio sal a votar, haz gala del músculo ciudadano que tiene este país, invita a los tuyos y demuestren que la democracia la construimos todos, que nuestro país nos pertenece y que queremos trabajar por un México más justo, plural y democrático.

Vota.

POR JAVIER GARCÍA BEJOS

@JGARCIABEJOS

