La realidad completa y sin vicios

"'La realidad es como es y no como quiero verla'. Nuestro futuro estará marcado por la forma como lo veamos y cómo planteemos y resolvamos nuestros retos internos y externos. Los retos de México al interior y los derivados de su vinculación e interdependencia con el mundo, han de ser abordados con seriedad y realismo. No actuar con realismo, inclusión y apalancados en principios y valores verdaderos, es equivocar el camino y renunciar a un desarrollo sostenible y un mejor futuro para todos. No actuar así, nos desfasa, se retrocede, nos limita y nos deja excluidos. Requerimos de inteligencia y sensibilidad para salir de la encrucijada ideológica que nos impide ver la realidad con objetividad".

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

MAAZ