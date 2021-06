Modesto Seara Vázquez: creador, fundador y rector del SUNEO

Como ya usted sabrá, amable lector, el Doctor Modesto Seara Vázquez, creador, fundador y rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO), nació en Allariz, (Galicia) España el 11 de septiembre de 1931. Llegó a México por vez primera en 1960 invitado por el Lic. Isidro Fabela, el gran jurista, político, historiador, investigador, lingüista y reconocido como “pilar de la diplomacia mexicana”. Su propósito era permanecer poco tiempo, sin embargo, sin olvidar sus orígenes, le interesó más la vida de México, y desde entonces se quedó, prácticamente, a trabajar arduamente por el bien de Oaxaca y de México.

Estudió Derecho en la Universidad Central de Madrid (hoy complutense) (1955)y el Doctorado en Derecho Internacional en la prestigiosa “Universidad Sorbona de París” (1959) donde presentó la tesis “Études de Droit Interplanetaire” (Estudios del Derecho Interplanetario) reconocido como uno de los escritos más importantes sobre el espacio exterior hasta entonces. Ese mismo año presentó en el X Congreso de la Federación Astronáutica Internacional una propuesta sobre “La Regulación Funcional del Espacio Extra-atmosférico”, en la que da a conocer su teoría del enfoque funcional del derecho espacial.

Continúa la información enviada al Heraldo de México porla Dra. Guadalupe Ithalivi Olivera Domínguez, Jefa de Carrera de la Licenciatura en Medicina de la UNSIS. Se reconoce la necesidad de formar licenciados en medicina que vigilen y trabajen para mantener un adecuado estado de salud de la población, por medio de la educación para la salud y la adopción de una cultura de prevención, ya que además de permitir una mejor calidad de vida, resulta menos desgastante económicamente hablando. Sin embargo, para alcanzar este objetivo, se tiene que trabajar de manera constante durante varias generaciones; por este motivo, el Licenciado en Medicina de la UNSIS, contará con sólidos conocimientos en las diferentes especialidades de la medicina, con el afán de dotarlo de los elementos indispensables para atender las demandas actuales en salud por parte de los usuarios que se concretan a la atención curativa de urgencias y emergencias médicas.

Desde luego que es en la cultura de la prevención, amable lector, donde se finca toda esperanza y mayor seguridad, de que, en el aspecto de la conservación de la salud, eso es lo que se puede, y se debe hacer. Y no es tan difícil intentarlo, porque para eso está, precisamente, todo el Sistema Educativo Nacional en sus tres niveles para enseñar y educar a la población en todos los aspectos de la vida; y con mayor razón las escuelas del nivel superior, a donde se asiste para formarse en el trabajo profesional con sólidas enseñanzas y prácticas académicas. Ese es el objetivo de la UNSIS: formar médicos y profesionales de la salud altamente capacitados para garantizar la salud de la población.

Ciertamente, pero aun sabiendo la importancia de la cultura de la prevención, en base a información y educación para cuidar de nuestra salud, la realidad se impone con los malos hábitos alimentarios de gran parte de la población. Y esa es, también, una gran tarea de los médicos, la de advertir sobre los grandes riesgos de daños a la salud por no saber alimentarnos al consumir, casi siempre, los mismos guisos, desconociendo que éstos se pueden cocinar de otra forma más sana y con los mismos ingredientes. Desde luego que desterrar los malos hábitos de consumir “alimentos chatarra” y los “tradicionales platillos” habitualmente y sin variedad alguna, no es, ni será nada fácil, pero tampoco imposible. De hecho, amable, lector, esta no es tarea solo de los médicos y las escuelas, sino de toda la familia, de las autoridades y de la sociedad en su conjunto. Lamentablemente, gran parte de la población ignora todavía que, “comer casi siempre lo mismo, y en abundancia, no es alimentarse”.

Reconocimientos. -2013 -1-UTM se coló al segundo lugar en el Concurso Mundial 2013 en Usabilidad (HCI o Human-Computer Interaction) efectuado en París, Francia del 27 de abril al 2 de mayo de 2013. -2 UMAR -La alumna Elizabeth Santiago Hernández obtiene cuarto lugar de la Francofonía Nacional por la Embajada de Francia en concurso de poesía. 3-UNSIS -Premio CENEVAL al desempeño de EXCELENCIA-EGEL en la Licenciatura de Ciencias Empresariales. Continuará…

POR DIEGO ALCALÁ PONCE

DIEGOALCALAPONCE@HOTMAIL.COM

PAL