"Evolucionar no retroceder. En un mundo en cambio y con nuevos y más complejos retos, los modelos viejos y superados por la evidencia histórica, no pueden ser alternativa, pero tampoco los modelos y políticas que ya rindieron lo que podían en otras circunstancias. Tenemos que evolucionar, no regresar y menos buscar donde no hay salidas ni opciones reales. Necesitamos ir hacia adelante con un amplio sentido de solidaridad social. Para una nueva economía, nuevos modelos, nueva convocatoria, mayor apertura, otra velocidad y más eficacia. No podemos dar lo que no tenemos o lo que no somos capaces de generar. Así, cuando la ideología domina, la sociedad retrocede y la inteligencia escasea".

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

MAAZ