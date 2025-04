Nieto de Cantinflas revela como fueron los años en los que sufrió de adicciones: "Fue un infierno"

Gabriel Moreno Bernat, nieto de Cantinflas, abrió su corazón y recordó uno de los episodios más oscuros de su vida. El hijo de Mario Moreno Ivanova y Sandra Bernat recordó como fue que logró dejar atrás las adicciones y esa lucha incansable por mantenerse limpio. En este recuento reconoció que a los 16 años terminó viviendo en la calle y pidiendo limosna para subsistir debido a que comenzó a ingerir sustancias prohibidas.

El integrante de la familia Moreno abrió su corazón en entrevista para TV Notas donde contó que "fue un infierno", pero que ya lleva un año limpio de todo tipo de sustancias. Esta lucha por dejar de consumir lo ha llevado de la mano de algunas de sus amistades más cercanas y donde fue que se comenzó a rehabilitar.

El nieto de Cantinflas confirmó que estuvo 3 meses en la clínica de Julio César Chávez, donde logró limpiarse de todas las sustancias. En el tiempo que estuvo en la clínica de rehabilitación decidió alejarse de las malas amistades, por lo que su círculo se hizo más pequeño, pero de paso confirmó que se encuentra bien y feliz de estar vivo y de poder tener un año y un mes limpio.

Gabriel contó cuándo fue la última vez que tuvo una recaída con las sustancias prohibidas, mismo que habría ocurrido en el 2024. La última vez consumió sustancia fue cuando se enteró de la muerte de su madre. Moreno Bernat confirmó que se encontraba en Tijuana, en el centro de rehabilitación y la psicóloga le dio la notica. El dolor le impidió trabajar y terminó consumiendo.

"Mi última recaída fue tras la muerte de mi madre (2024). Estaba en Tijuana, en el centro de rehabilitación, y me dio la noticia la psicóloga. No trabajé en 2 días. No pude con eso y volví a consumir", expresó el nieto de Cantinflas .

El integrante de la familia Moreno contó que llegó a vivir en la calle debido a que consumía sustancias prohibidas. Gabriel dejó claro que no comía y tampoco dormía, ya que todo el dinero que le llegaba lo usaba para sus adicciones. el nieto de de Cantinflas dejó claro que el momento en el que tocó fondo fue en el 2013, cuando perdió la vida su hermano Mario, ya que él siempre lo apoyaba en las buenas y las malas.

"No comía, no dormía. Dinero que ganaba era para consumir. Fue un infierno”. “Toqué fondo tras el fallecimiento de mi hermano Mario (2013). Él siempre me apoyó en las buenas y las malas. Una semana antes de morir dijo que necesitaba internarme. Me veía mal", comentó durante la entrevista.