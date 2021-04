Nissan catapulta su estrategia

La firma japonesa Nissan exhibió finalmente los atributos mercadológicos de su renovado posicionamiento el viernes, cuando mostró en Estados Unidos su más reciente campaña publicitaria denominada The New Nissan (La Nueva Nissan), en la que acentúa el carácter “emocionante” de la marca hacia el futuro, mostrando una batería amplísima de vehículos nuevos y enfatizando el ritmo de su transición hacia la electrificación basado en la herencia de innovación constante de su historia reciente.

Nissan quiere refrescar su posicionamiento en un año de recuperación. Lo hará con lanzamientos constantes y un mensaje consistente de evolución tecnológica. En la campaña lanzada, por ejemplo, la actriz Brie Larson —famosa por su interpretación en la película Capitana Marvel—, subraya que los conductores merecen autos emocionantes que “estén cargados de tecnología” y cuyas versiones eléctricas ahorren toneladas de emisiones de CO2.

En una entrevista con el sitio Adweek, Allyson Witherspoon, vicepresidenta de mercadotecnia de Nissan en Estados Unidos reveló que la nueva estrategia descansa en el lanzamiento de 10 modelos de autos nuevos de aquí a diciembre de 2022. Nissan está añadiendo la plataforma definitiva de transaccionalidad por internet Nissan At Home en EUA, con la que pretende que los clientes adquieran un vehículo totalmente en línea. Lo anterior es consistente con lo que me dijo en enero José Román, presidente y director general de esta empresa en México, quien aseveró que este año su foco de atención estará puesto en la transformación digital, si bien tuvo el cuidado de mencionar que la relación con sus 230 distribuidores en el país seguirá fortaleciéndose (ese énfasis es pertinente porque en la industria ha prevalecido la duda de qué ocurrirá con los distribuidores una vez que la transacción completa con el cliente ocurra por internet). Una muestra de la nueva cara de Nissan en México ya fue desvelada: hace una semana la empresa inauguró una sala de exhibición al pie de sus oficinas corporativas en el sur de la Ciudad de México. La nueva pick up Nissan Frontier PRO 4X ya se encuentra exhibida ahí.

VIVANUNCIOS

Según Vivanuncios, la plataforma del sector inmobiliario que encabeza Roberto Esses, las cuatro localidades con mayor dinamismo serán: la alcaldía Azcapotzalco, Mérida, Aguascalientes y Morelos. La nueva tendencia incorpora cambios de residencia, tras el COVID-19 y ajustes en estilos de vida.

FIBRA UNO

La empresa de Gonzalo Robina celebró sus primeros 10 años revelando un buen dato: en el transcurso de esa década “65% de las IPOs en el mercado de valores se han generado en nuestro sector”.

