¿INEptitud o indolencia?

Me perdona, pero me disculpa, porque el INE es puro guáguara o lo que es lo mismo, jarabe de pico, taco de lengua, etc. Más allá de que le retiraron la candidatura a Raúl Morón y a Salgado Macedonio, éste ya tiene listo a su Juanita en Guerrero, porque en un discurso, don Félix se aventó la declaración a viva voz de que “nadie se preocupara, ya no era sólo uno, sino dos”, cerrando con su ya clásico: “Hay Toro”.

Que haciéndose buey, ya postuló a su hija y otras cuatro féminas que, tras una encuesta, saldrá la elegida la Flor más Bella de la Gubernatura de Guerrero.

Y Félix, con intenciones de quedar, ahí nomás, como secretario de Gobierno. Pero regresando con los baquetones del INE, ya sé que no debería de generalizar, pero por unos pierden otros. Fíjense, gracias al trabajo intenso de muchas colectivas de mujeres y activistas, en una macroorganización llamada La Observatoria Ciudadana, levantaron un enorme censo basado en concienzudas investigaciones para crear lo que ellas han nombrado más de 80 boletas moradas, llamadas también las otras boletas o las antiboletas.

Ellas se han dedicado a rascarle a las denuncias judiciales a todos los que se están postulando.

Se propusieron vigilar el desarrollo del proceso electoral con una perspectiva de género, investigando quién de los suspirantes por algún hueso, o político en funciones, han cometido algún delito contra la mujer, ya sea abuso sexual, violación, violencia intrafamiliar, pederastia, lesiones o pornografía. Y también están revisando quiénes tienen cargos por no pasar la pensión alimenticia. Déjenme contarles que la chamba no estuvo nada sencilla porque éstas serán las elecciones más grandes de toda la historia del país. Se elegirán 21 mil cargos. Entonces ustedes pensarán: 80 zánganos no son nada en ese mundo de gente.

Nel, quien violenta en lo privado, no puede tener licencia para violentar lo público. Y ahora estas mujeres le exigieron al INE que aplicara la investigación de 3 de 3 para revisar si alguno tenía algún acta pendiente por violación, violencia o hacerse guaje con la pensión de alimentos.

Evidentemente la gente del INE (que por el momento ya se siente rebasada) no se quiso aventar semejante paquete, sobre todo, porque no conlleva un bono monetario adicional y les contestaron que “harían algunas revisiones aleatorias”. Lo que argumenta La Observatoria Ciudadana es que si ellas, siendo sólo un puñado de mujeres, lo han logrado, ¿qué le impide al INE (que son un mundo de burócratas) hacer una revisión concienzuda?

Pero ya los conocemos y se montaron en su macho. Está tan interesante la investigación de estas mujeres, tanto así que les invito a consultarla, porque encontraron algunos casos que hasta conjuntan los tres delitos. No uno ni dos: los tres. Como Manuel Chapman Moreno, Jorge Hank Rhon o Luis Puente. ¡Aplausos a esta bola de Impresentables! Infórmense con las antiboletas.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

