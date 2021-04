¿Qué tanto es tantito?

Pues sí… amigos y amigas del Heraldo, ahora resulta que Félix Salgado Macedonio, a quien sus correligionarios, que no todos, defendieron a capa y espada cuando lo acusaron de mano larga, ahora les dio voltión y ya de plano declaró “que él sí había preparado todo un informe de los gastos, pero que su partido no hizo la declaración de la precampaña”. Úchalas, o sea “es culpa de todos menos mía”.

¿Ya ven por andarle haciendo el paro a malagradecidos? ¡¡¡Para eso me gustaba mucho el Félix!!! Perdóneme, pero yo en cuanto mujer tengo muy buena memoria, sobre todo para los que me la hacen, y desde acá le recomendaría a mi Profeta de Macuspana que de una vez se deslinde de amistades impresentables, para que luego no tenga que andar “sudando calenturas ajenas”, como él mismo ha dicho.

Ora, a ver si no se les vuelve a voltear el chirrión por el palito en la Suprema Corte con el juez Zaldívar, a quien el año entrante ya le íbamos a tener que cantar las golondrinas, y sin embargo, en caso de aprobarlo, se podrá chutar otros dos añitos en el changarro.

Algunos como el propio Porfirio Muñoz Ledo dijeron que esto era “completamente inconstitucional”. Yo digo, ¿qué tanto son dos añitos más? Me preocuparía que se le aplicaran a la Presidencia, con todo y que soy fanática de mi Cabecita de Algodón.

Quien bajita la mano hizo la propuesta fue Raúl Bolaños Cacho Cué, quien, a decir de los conocedores, es uno de los herederos del poder político en Oaxaca… hijo de Raúl Bolaños-Cacho Guzmán, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y actual cónsul general en Sao Paulo, Brasil, nombrado por el Presidente.

En primer lugar, podemos pensar que, por toda la trayectoria del padre, el hijo le entiende lo que se cocina en la Suprema Corte de Justicia. En entrevista, el mentado senador del Verde aseguró que “desde antes de someter a lectura y votación la mentada ley, él ya había hecho del conocimiento de su bancada y del propio señor Monreal, la reserva que deseaba incluir”.

El señor Monreal acepta “haber conocido el contenido de la mentada reserva”. La leyeron en voz alta en el pleno del Senado, otra cosa es que hayan estado comiendo camote.

A pregunta expresa, el senador juró que la idea era “suyita de él”, y “que de ninguna manera había sido una propuesta del propio Monreal, a través de Manuel Velasco (coordinador de los verdes)”.

Y agregó que nadie ha entendido el “espíritu” de ese artículo. El mismo senador aseguró que sí debería llevarse a cabo una “limpia” entre los jueces, pero que “esa no era la intención”.

Pues más que limpia, lo que necesita nuestro sistema de justicia es Drano pa destapar el cochinero. No es posible que siga existiendo un 98% de impunidad para los malandros. Y luego nos rasgamos las vestiduras cuando dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo tenemos el primer lugar con Celaya, Guanajuato.

¿Reforma? Mejor manden estos estos al reformatorio.

POR FERNANDA TAPIA

