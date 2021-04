El error neoliberal más grande

Esta semana en el mercado bursátil de Estados Unidos hubo 10 nuevas empresas que se hicieron públicas. Una de ellas, Esports Technologies, está dedicada a proveer soluciones para torneos de deportes electrónicos, un mercado que ya vale mil 500 millones de dólares. Otra, Karat Packaging, está dedicada a fabricar empaques desechables para alimentos amigables con el medioambiente. Una más, TuSimple Holdings, es una firma especializada en conducción autónoma para tractocamiones.

Cada semana hay ofertas públicas iniciales de empresas estadounidenses. De hecho, en las próximas semanas ya se tiene la perspectiva para que otras 350 empresas empiecen a cotizar en el Nasdaq o en el New York Stock Exchange.

Tristemente en México, prácticamente no hay ofertas públicas; es decir, las empresas del país prefieren no cotizar en el mercado y permanecer bajo la tutela patrimonial de una familia o, en el mejor de los casos, en la panza de una firma de capital privado. Pero ¿poner las acciones a cotizar? No.

Haber supuesto que México era un lugar propicio para que decenas de compañías se capitalizaran, a través del mercado bursátil en las últimas décadas es quizá la estimación más errónea que ha arrojado el llamado grupo “neoliberal”; es decir, el conjunto de individuos que, desde posiciones en la Secretaría de Hacienda o en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pensaron que a los mexicanos les interesaría hacer más profundo este mercado.

Lo cierto es que esto no ocurrió. No sucedió así en los mejores años económicos de Felipe Calderón, o de Enrique Peña, y no está ocurriendo tampoco en el de Andrés Manuel López Obrador. ¿De quién es culpa esto? ¿Exclusivamente de los técnicos de Hacienda y la CNByV? ¿De las familias empresariales mexicanas? ¿De los fondos de inversión que capturaron el ahorro colectivo de miles de mexicanos?

Existe un severo problema de falta de cultura financiera, y es sistémico. Ni los empresarios quieren hacer sus empresas públicas, ni el gobierno actual ha postulado los beneficios de hacerlo, ni los inversionistas tienen el ánimo para explorarlo. Esto aquí ya no ocurrió.

Los mexicanos no quieren ese capitalismo; quieren otro, donde las compañías son manejadas por un grupo de control, y donde algún asesor decide por nosotros dónde invertir.

Esa es la triste realidad del mercado de capitales mexicano. Es grave, y ninguna autoridad gubernamental nos ha ofrecido algo para dinamizarlo. Nadie parece ser capaz de ver los beneficios de socializar el capital.

Jugada maestra de la Universidad Iberoamericana, del rector Saúl Cuautle. En agosto inician sus Planes Manresa. Permitirán a los alumnos de una licenciatura cursar hasta tres materias de otra licenciatura o ingeniería, sin descuidar la propia, y obteniendo un complemento a su título. Genial.

