El presidente López Obrador implementó giras sorpresa para estar presente los fines de semana. Ayer se apareció en Ayoxuxtla, Puebla, para homenajear a Emiliano Zapata en su aniversario luctuoso. “Vine a Ayoxuxtla sin que nadie supiera”, dijo, porque “ya estamos en veda electoral y no quiero que se mal interprete”. Nos dicen que habrá más visitas así.

Apuran reforma

Todo está listo en San Lázaro para que el próximo miércoles la Comisión de Energía, presidida por Manuel Rodríguez, apruebe, sin moverle una coma, la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos. El plan, nos comentan es que el Pleno la avale antes de que termine el mes, por lo que los cabildeos de Morena con sus bancadas aliadas están a todo lo que da.

Campaña, sin Calderón

Nos adelantan que la candidata a diputada federal por el PAN, Margarita Zavala, no será acompañada a los mítines por su esposo el ex presidente Felipe Calderón. De hecho, en su arranque de campaña ni siquiera mencionó al ex mandatario, quien, por su parte, se ha dedicado a realizar su propia campaña, denostando incluso al partido que cobijó a su pareja.

Los primeros

Nos explican que no es gratuito que la CDMX y el Edomex sean las primeras entidades en las que prácticamente todos sus adultos mayores cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. La coordinación entre Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo ha resultado efectiva, y se prevé que ambas entidades pasen al semáforo amarillo este mes.

Pruebas en bebés

Nos cuentan que en la Ciudad de México y Aguascalientes se realizarán pruebas de vacuna contra el COVID-190 en niños. De hecho, el gobernador Martín Orozco, explicó que dichos ensayos se realizarán en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo de su entidad y en tres institutos nacionales de salud con sede en la capital del país. Está contemplado incluir a bebés.

