Marihuana: cortina de mucho humo

La autorización para despenalizar la marihuana, prometiendo continuar con otro tipo de drogas, es una cortina de mucho humo. Dicha legislación fue aprobada por el Senado desde noviembre, pero es hasta este lunes que la Cámara de Diputados decidió “desempolvarla” para que las comisiones de salud y de justicia aprobaran el proyecto en lo general.



Desviar la atención de temas acuciantes o lastimosos del actuar o deber gubernamental se ha convertido en una de las estrategias de la actual administración federal. No se olvide que el 8 de marzo los ánimos estaban por demás caldeados por el muro de la ignominia y la manifestación de las mujeres a todo lo largo y ancho del país. ¡Qué mejor cortina de humo que lograr la despenalización de dicho enervante!



Y no, no está a discusión si es buena o mala dicha decisión; y tampoco pretendo discutirlo ahora en este artículo. Basta decir que la polémica está servida y que se trata hasta este momento de un negocio ilegal del cual, por lo mismo, el gobierno no puede obtener ingresos como impuestos, permisos y licencias para su producción, transformación y venta. Eso será posible a partir de ahora.



La propuesta de despenalización de la marihuana y otras drogas no es nueva; es un tema que ha rondado de forma permanente en diversas esferas de la ciudadanía. Con el inicio de la 4T se presentó como una estrategia para poder combatir al crimen organizado que lucra con dichos productos y ha enlutado a millares de familias mexicanas. La propuesta de ley creará el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, donde se tipificarán los tipos de licencias y actos relacionados con todo el proceso de la marihuana. Desde su cultivo, métodos de transformación, investigación (¿el CONACYT lo permitirá?) y su comercialización, incluyendo exportación e importación.



Dicha ley permite el uso recreativo de la droga y el que cualquier persona mayor de 18 años pueda poseer hasta 28 gramos para uso personal. Eso sí, establece que el consumo del psicotrópico queda prohibido en las áreas de trabajo.



La marihuana presenta diversas ventajas para tratar enfermedades, síndromes y afectaciones, aunque queda mucho por investigar sobre sus efectos en diversas presentaciones. Especialmente por cuanto a los niveles de THC (la sustancia psicoactiva de la marihuana) y de CBD (Cannabidiol). No se olvide, por ejemplo, que el hachís, droga con características benéficas para la salud, es un sucedáneo de la marihuana.



La legalización va, pero la discusión debe centrarse también no solo en los beneficios (en salud y económicos) que supone la legalización de las drogas, sino también responder a interrogantes como la siguiente: ¿Cuáles serán los costos personales y para el Estado Mexicano por abusar en el consumo? O, ¿Cómo se podrá evitar que la mariguana no sea adulterada?



Mientras la marihuana se legaliza, se celebra y se presume, hace falta tener una estrategia de mediano plazo para los diferentes implicaciones que esta tendrá.



México enfrenta muchos otros problemas que parece nadie en la 4T quiere ver y atender. Pero poco importan las necesidades de vacunas, medicamentos, empleo y seguridad en nuestro país, mientras se tengan cortinas de humo tan espesas y “depresoras” como las que genera la marihuana.

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM



