Arranca foro de mujeres

Para promover la igualdad de género en México, este fin de semana arranca la cuarta edición de #Desnormaliza, un foro digital que reunirá a expertas con el fin de discutir la importancia de que las mujeres retomen el poder de sus cuerpos en todas las etapas y durante todos los ciclos de su vida.

Lo que se buscará, a través de pláticas, entrevistas, música y stand up, es normalizar todos los cuerpos en todas sus formas y cuestionar las normas estéticas para de esta forma ampliar la definición que tenemos de belleza.

Así, bajo la temática “Respetando y Reconociendo Nuestro Cuerpo”, se abordarán temas como la salud mental, autovalidación y amor propio; los ciclos biológicos del cuerpo; las consecuencias físicas y psicológicas del abuso sexual; los cuerpos no hegemónicos y el racismo; el autoplacer y la sexualidad positiva; el mito de la virginidad y la importancia de las redes sociales para sanar en colectivo, entre otros.

Como invitadas estarán la youtuber Nath Campos; las actrices Eréndira Ibarra y Diana Bovio; la coach de autoestima, Gabilú Mireles; la neuropsicóloga, Ariadna Uriarte; la comediante, Myri Boquitas; así como la activista, Chantal Escartin.

También participarán la experta en sexualidad, Fabiola Trejo; las creadoras del podcast “AFROCHINGONAS”, Valeria Angola, Marbella Figueroa y Scarlet Estrada; la especialista en nutrición, Raquel Lobatón, por citar algunas.

El evento es coorganizado por las plataformas que apoyan la igualdad de género y el empoderamiento femenino MIA Co-Growing, al mando de Ana Cecilia Cárdenas; Cold Press News, de Carola Baez; Women Ambassadors Forum, de Ingrid Harb y MUTUA Co-Autoras, con el propósito de llevar a cabo más foros para erradicar conductas que obstaculizan el desarrollo de las mujeres en el país.

Es lamentable que en la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer Varela siga dando largas al personal médico del sector privado para que sea vacunado contra el COVID-19. No se entiende bajo qué criterio la máxima autoridad federal en temas sanitarios ha discriminado a ese personal, máxime que han sido los hospitales y clínicas privadas los que desde el inicio de la pandemia arrimaron el hombro con el sector público para atender, no sólo a enfermos de coronavirus sino de otros padecimientos que no podían atender por la emergencia, no el IMSS ni el ISSSTE... Ha logrado gran interés en Jalisco el concurso Desafío Jóvenes Recrea STEAM, que busca involucrar a estudiantes del tercer año de preparatoria para que generen soluciones a los problemas de su comunidad. A la fecha se han inscrito cuatro mil estudiantes de escuelas públicas y privadas en una iniciativa que lidera la Secretaría de Educación estatal, al frente de Juan Carlos Flores Miramontes, y en la que participa Laboratorios Pisa.

